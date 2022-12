Antonino Spinalbese: “Nikita è una falsa, non ce la faccio più”/ Onestini la difende…

Antonino Spinalbese contro Nikita Pelizon

Antonino Spinalbese ancora contro Nikita Pelizon. Tra l’ex di Belen Rodriguez e la modella non c’è mai stata simpatia e, più passano i giorni e più la convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sta diventando difficile. Nelle scorse ore, i due si sono nuovamente scontrati. Stavolta, a scatenare tutto è stato il dolcificante che Nikita, insieme ad altri vipponi, ha tolto dalla lista della spesa per poter rientrare nel budget che avevano a disposizione. Un gesto che ha letteralmente fatto infuriare Spinalbese che ha puntato il dito solo nei confronti di Nikita.

Antonino sottolinea di aver bisogno del dolcificante soffrendo di pancreatite acuta. “Non sapevo del tuo problema di salute. Eravamo in cinque ed eravamo fuori di trenta euro e abbiamo ridotto diverse cose”, spiega Nikita. “Perchè non avete tolto la maionese? Sapendo che chiedo solo il dolcificante, ha tolto quello”, ribatte Spinalbese.

Lo sfogo di Antonino Spinalbese

Nikita Pelizon ribadisce di non essere mai stata a conoscenza del problema di salute di Antonino impegnandosi ad inserirlo nella lista della spesa. “Mi dispiace di non averlo saputo prima perchè altrimenti il dolcificante non sarebbe mai stato tolto dalla lista”, dice ancoa Nikita.

“Io, purtroppo, davanti alla falsità mi incendio e non ce la faccio più”, dice nel confessionale l’ex di Belen. “Se c’erano cinque persone a fare la spesa, perchè se la prende con lei? E’ ovvio che c’è altro sotto e che il dolcificante sia solo una scusa”, le parole di Luca Onestini che difende Nikita dall’attacco di Antonino.

