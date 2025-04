Antonino Spinalbese non parteciperà a L’Isola dei Famosi nemmeno quest’anno. Nel 2024 il settimanale Chi aveva annunciato che qualcosa era andato storto per l’ex compagno di Belen Rodriguez, spiegando che tra i membri del cast del programma allora condotto da Vladimir Luxuria, mancava proprio lui. Per quale motivo? Andiamo con ordine. Pochi giorni fa Antonino Spinalbese ha rivelato qualche dettaglio sulla sua vita privata e in particolare sull’ex fidanzata showgirl a “Ciao Maschio“, programma condotto da Nunzia De Girolamo.

Qui ha spiegato che nel corso della sua vita ha sempre ricercato donne che ricoprissero nei suoi confronti una figura paterna: “Belen ha undici anni più di me“, spiega Antonino Spinalbese. Nel corso del tempo si è però reso conto che quella non era la strada giusta da seguire, tanto che oggi ha rivoluzionato tutto e sta con una ragazza più giovane di lui. Com’è rimasto il rapporto con la Rodriguez? “Ancora oggi ci sono settimane in cui andiamo d’accordo e altre in cui non troviamo alcuna sintonia“, spiega l’ex vippone: “A volte iniziamo a discutere per colpa sua, altre volte per colpa mia. E così continuiamo, tra alti e bassi“.

Antonino Spinalbese concorrente di The Couple: l’annuncio di Davide Maggio

Ma veniamo a noi. Antonino Spinalbese pare aver “boicottato” per la seconda volta L’Isola dei Famosi al fine di essere parte del cast di The Couple, condotto da Ilary Blasi. La notizia è arrivata dritta dritta un anno dopo l’annuncio della mancata partecipazione alle Honduras da Davide Maggio che ha annunciato la sua presenza con queste parole: “Nel cast del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ci sarà Antonino Spinalbese“. Dunque, l’ex gieffino farà il suo ingresso nella casa di The Couple, che è la stessa del Grande Fratello ma messa a punto per il nuovo programma. Come se la caverà?