Antonino Spinalbese, papà innamorato di Luna Marì/ Baci, giochi e coccole a Milano

Antonino Spinalbese: giornata da papà con la figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese è sempre più innamorato della sua Luna Marì. Diventato papà della piccola, frutto del suo amore oggi finito con Belen Rodriguez quasi due anni fa, Antonino non nasconde l’amore che prova per la sua bambina a cui dedica tutto il suo tempo libero. Dopo essersi lasciati, Belen e Antonino sono riusciti a creare un ottimo rapporto da genitori dividendosi il tempo che trascorrono con Luna che è legatissima ad entrambi. Durante i mesi in cui Spinalbese era nella casa del Grande Fratello vip, Luna è rimasta con Belen che, però, è riuscita a far mantenere un rapporto alla piccola con la famiglia di Antonino.

Quando era nella casa di Cinecittà, Antonino ha parlato sempre della sua bambina sentendo fortemente la mancanza al punto da aver, poi, rivolto un appello ai fan per farlo uscire dalla casa. Tornato alla realtà, l’ex di Belen si occupa da solo della sua bambina durante i giorni che trascorre con lei mostrando il suo lato più tenero e dolce.

Giornata con Luna Marì: papà Antonino Spinalbese conquista tutti

Il settimanale Chi ha pizzicato Antonino Spinalbese per le strade di Milano mentre si gode un pomeriggio con la sua Luna Marì che riempie di baci, attenzioni e sorrisi. Un rapporto speciale tra padre e figlia le cui foto, pubblicate sul numero di Chi in edicola da mercoledì 17 maggio, hanno conquistato tutti.

Nelle foto, con Antonino e Luna Marì c’è anche Andrea Maestrelli, l’ex vippone che Antonino ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip e con cui è nata un’amicizia che continua anche ora che i riflettori sulla casa di Cinecittà sono calati.

