Antonino Spinalbese, passo indietro con Oriana: “Non compatibili caratterialmente”/ “È infantile”, poi però…

Oriana Marzoli, dubbi su Antonino Spinalbese al GF Vip: “Non lo capisco”

Arriva il momento del confronto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra i due sembrava essere nato un flirt che si è però interrotto quando Giaele ha fatto rivelazioni inaspettate alla spagnola su Antonino, rivelandogli la sua paura per questo rapporto. Da qui una lite, continuata poi anche in diretta.

Oriana Marzoli si allontana da Antonino Spinalbese?/ "Mi sono stancata"

Una volta sola in confessionale dopo la puntata, Oriana ha espresso i suoi dubbi su Antonino e ha dichiarato: “Nel momento in cui diceva di essere spaventato, poi veniva con me a letto. Non capisco! – e ancora – Se lui ha paura significa che non vuole continuare a conoscermi! Non lo cerco più comunque, mi deve cercare lui.”

Edoardo Tavassi attacca Oriana Marzoli “Mi hai spezzato il cuore”/ "Illuso da te e.."

Antonino Spinalbese, passo indietro con Oriana: “Non siamo compatibili caratterialmente”

Anche Antonino Spinalbese si è poi lasciato andare in confessionale, rivelando il motivo dei suoi passi indietro con Oriana: “Questi miei passi piccolini sono mirati non per fare la storiella qui dentro ma per capire se ci sono le basi per uscire insieme da qui dentro. – e ha spiegato – Non ho voglia di crearmi quelle cose superficiali, come due liceali che stanno insieme.” La sua riflessione si è perciò conclusa con una decisione: “Mi sono reso conto che forse caratterialmente potremmo non essere tanto in linea, la vedo un po’ infantile.”

Soleil Sorge stronca Antonino Spinalbese/ "Idrorepellente al suo fascino e..."

Dopo ha parò cercato con Oriana un confronto che è servito ai due per chiarirsi e riavvicinarsi. Entrambi, dopo le dichiarazioni fatte in confessionale, si sono ritrovati fianco a fianco a letto, portando dunque a chiederci se i propositi di Antonino fossero davvero decisi oppure no.











© RIPRODUZIONE RISERVATA