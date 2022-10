Antonino Spinalbese, passo indietro su Ginevra: “Mi dimenticherò di lei”/ “Fuori dal GF Vip? Non credo che…”

Antonino Spinalbese pronto a dimenticare Ginevra Lamborghini? Lo sfogo dopo la diretta del GF Vip

L’uscita di Ginevra Lamborghini dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022 sembra aver stroncato la possibilità che potesse nascere qualcosa con Antonino Spinalbese. Il poco tempo trascorso insieme non è bastato a far nascere un rapporto tale da resistere alla distanza e Antonino sembra averlo compreso proprio dopo il loro ultimo incontro/confronto in diretta.

Spinalbese lo ammette in confessionale proprio a fine della diretta del Grande Fratello Vip del 24 ottobre. “Tra me e Ginevra? Non è chiaro, non si capisce niente. Forse gli unici che non stanno capendo niente siamo io e lei. – esordisce, spiegando che – La verità è che ci siamo conosciuti due settimane e, anche se sono sembrate lunghissime, non so se una volta fuori ci sarà l’occasione di ricreare la stessa cosa.”

La distanza di questi mesi, insomma, potrebbe spegnere quella scintilla nata nella Casa del Grande Fratello Vip secondo Antonino Spinalbese. In confessionale l’ex di Belen Rodriguez continua la sua analisi sull’ultimo incontro con Ginevra Lamborghini, dichiarando: “Il tempo qua dentro sta scorrendo. Ad oggi che l’ho rivista mi sembra di non vederla veramente da anni e se penso che io starò qui dentro altro tempo, penso che mi dimenticherò sempre di più di quella persona che ho conosciuto. – così conclude – Rivedendola ho avuto la sensazione di non conoscerla, ero imbarazzato quasi.”

