Antonino Spinalbese, perché non può vedere la figlia Luna Marì al GF Vip?/ Colpa di Belen Rodriguez?

Al Grande Fratello Vip 2022 la mancanza per gli affetti più cari spesso si fa sentire. I concorrenti non sono a stretto contatto con parenti e amici e l’unico filo che può unirli sono i pensieri, come video-messaggi, chiamate o immagini. Una simile situazione la sta soffrendo in questi giorni Antonino Spinalbese per l’assenza della figlia, la piccola Luna Marì. Sull’argomento è intervenuto Gabriele Parpiglia, nel corso della puntata di Casa Pipol, il programma social di The Pipol News, che ha avuto come ospite l’esperta di gossip Samara Tramontana.

Il giornalista ha infatti espresso il suo pensiero su Antonino Spinalbese e il distacco dalla piccola: “Antonino chiaramente sente la mancanza e l’assenza di sua figlia Luna Marì, nata dal rapporto con Belen Rodriguez. Belen non ha approvato la scelta di Spinalbese di partecipare al Grande Fratello. Chiaramente lui vuole avere notizia di sua figlia“. La showgirl argentina, infatti, non avrebbe apprezzato la decisione dell’ex di partecipare a un programma così mediaticamente esposto come il Grande Fratello Vip 2022.

Tuttavia Antonino Spinalbese sembra soffrire parecchio la lontananza da Luna Marì e, mentre molti suoi coinquilini del Grande Fratello Vip 2022 hanno già ricevuto sorprese dai propri cari, lui non ha ancora avuto modo di vederla. Gabriele Parpiglia, nel corso della chiacchierata con Samara Tramontana a Casa Pipol, spiega infatti in che modo l’hairstylist dei Vip potrebbe avere un contatto con la sua piccola: “Bisogna vedere come finirà questo braccio di ferro. Stiamo parlando di una minore, che è difficile da portare in studio. Però negli anni scorsi è successo“.

Oltre alla possibilità di vederla fisicamente, esistono altri canali con cui entrare in contatto: “Ma si possono fare tante cose: un videomessaggio, delle immagini, una chiamata. Quindi vedremo come finirà questo braccio di ferro“. E il giornalista aggiunge: “So che Antonino in Confessionale ha chiesto più e più volte di vedere sua figlia“. La mancanza di Antonino per Luna Marì è fortissima: riusciranno gli autori del Grande Fratello Vip 2022 a regalare un sorriso al concorrente attraverso una sorpresa speciale?

