Antonino Spinalbese, pipì al parco/ Durante un’uscita con Belen, ferma l’auto e…

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese procede a gonfie vele. La coppia si sta godendo la gravidanza della showgirl argentina mentre i fotografi cercano di cogliere i momenti che trascorrono insieme. I paparazzi del settimanale Chi hanno così immortalato un curioso siparietto che avrebbe come protagonista proprio Antonino Spinalbese. Come riporta il settimanale Chi nel numero in edicola, il fidanzato di Belen Rodriguez, durante un’uscita con la fidanzata dalla quale aspetta una bambina che nascerà in estate, è stato improvvisamente colto da un bisogno fisiologico. Antonino avrebbe così fermato l’auto a Milano precipitandosi in un parco vicino. Il numero in edicola, il settimanale Chi pubblica le foto del momento mentre Antonino Spinalbese, senza accorgersi della presenza dei paparazzi, torna in auto dove, ad aspettarlo, c’era la fidanzata Belen.

Belen Rodriguez serena e felice con Antonino Spinalbese

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez si è ritrovata nuovamente innamorata quando ha incontrato Antonino Spinalbese, caratterialmente diverso dai suoi ex e che è riuscito a rubarle il cuore convincendola a dargli una possibilità. Un sentimento travolgente quello che ha colpito Belen e Antonino che, dopo pochi mesi insieme, hanno deciso di mettere su famiglia insieme. Tra pochi mesi diventeranno una famiglia a tutti gli effetti con la nascita di Luna Marì di cui Belen è profondamente innamorata e che Belen descrive “grande come un mango”. “19 settimane. Luna Marì è grande come un mango. Questa cosa mi fa sorridere”, ha scritto Belen nelle scorse ore tra le storie su Instagram. Sui social, la showgirl argentina sfoggia il suo miglior sorriso e i fans sono sicuri che accanto ad Antonino sia davvero felice. Accanto al fidanzato e al figlio Santiago e in attesa di conoscere la sua bambina, Belen è davvero serena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA