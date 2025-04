Ogni gioco televisivo, soprattutto se il montepremi è lauto, si tramuta spesso in una vera e propria partita a scacchi; lo dimostrano le ultime dinamiche a The Couple 2025 e soprattutto il parere di alcuni concorrenti a proposito di alcuni accadimenti nevralgici in termini strategici. Sul banco degli imputati è finita una scelta di Antonino Spinalbese, tra i più in vista nel corso di questa esperienza nel reality; per quanto possano nascere amicizie e legami, sono i valori di gioco a fare la differenza. La pensa più o meno così Laura Maddaloni che, proprio nelle ultime ore, ha offerto un particolare pensiero rispetto alle strategie di gioco dell’hair stylist.

“Dopo essere riusciti ad eliminare Jasmine e Pierangelo toccherà a me e Giorgia”, questo il pensiero di Laura Maddaloni – come raccontato dal sito ufficiale di The Couple 2025 – in riferimento alla presunta strategia di Antonino Spinalbese. Ma da dove nasce tale convinzione? Tutto parte da quanto il concorrente ha deciso di assegnare la penalità aggiuntiva ad una coppia già al televoto. Per Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco si sarebbe trattato di una mossa benevola, meno strategica e più condivisibile. Diverso invece il punto di vista di Laura Maddaloni che, come anticipato, ha palesato un pensiero diverso sulla scelta di Antonino Spinalbese.

In realtà, almeno inizialmente, Laura Maddaloni ha affermato che a parti inverse si sarebbe mossa esattamente come Antonino Spinalbese. A suo dire la scelta è stata coerente ma, proseguendo nella conversazione con Pierangelo Greco, ha iniziato ad interrogarsi su quanto possa essere stata strategica piuttosto che spontanea la decisione di Antonino Spinalbese a The Couple 2025. “Secondo me il gioco deve ancora iniziare”, ha affermato in maniera sibillina con Jasmine Carrisi e Greco che hanno palesato altrettanti dubbi in riferimento alle strategie in essere in questa fase del gioco e soprattutto in riferimento di Antonino Spinalbese.

Insomma, tra scetticismo e dubbi, le dinamiche di gioco si intrecciano e insinuano tensioni e dubbi tra i concorrenti di The Couple 2025. D’altronde, è pur sempre un gioco; Antonino Spinalbese e tutti i protagonisti di questa prima edizione sono ben consapevole di doversi armare di ingegno e istinto se l’obiettivo è quello di arrivare ad agguantare il ricchissimo montepremi da 1 milione di euro.