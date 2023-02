Antonino Spinalbese, pronto a lasciare il GF Vip/ “Una squadra sola, è imbarazzante”

Antonino Spinalbese pronto a lasciare il Grande Fratello Vip 7

Antonino Spinalbese sembra pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez si trova in nomination, eliminatoria, con Nikita Pelizon, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Antonino sembra certo di uscire e per questo in queste ore ha espresso apertamente la sua opinione sulla divisione all’interno della casa: da una parte il gruppo degli Spartani, imbattibile, e dall’altra i Persiani, i concorrenti che si sono avvicinati perché isolati dagli altri.

GF Vip, chi si salverà tra Antonino, Micol, Antonella e Nikita?/ I sondaggi

“Sembra che il Grande Fratello bisogna condurlo nel cortiletto. A me con Donnamaria, Onestini, Oriana non ci vado… non mi danno fastidio. Ma ad oggi c’è una situazione che non è due squadre, è una: tutti di là o basta. Io respiro e mi faccio i cavoli miei. Dal loro punto di vista è imbarazzante”, ha detto parlando Spinalbese con Nicole Murgia.

GF Vip, Spinalbese stronca Edoardo e Antonella: "Mai creduto in questa storia"/ "Rapporto non sano"

Antonino: le previsioni sul futuro dei Persiani

Secondo Antino Spinalbese ci sono dei concorrenti che sono dei palesi provocatori, in primis Luca Onestini e Oriana Marzoli. L’hair stylist ha ricordato lo spintone ricevuto da Donnamaria nel magazzino e le urla di Oriana quando nella Casa entrò Ginevra Lamborghini. Nicole ha cercato di difenderli: “Io valuto una persona per quello che è con me”. “Sei surrealmente soggettiva, non riesci ad essere oggettiva”, ha replicato prontamente Antonino, che le ha fatto notare come nel caso di Nikita Pelizon in molti l’hanno allontanata soltanto basandosi su quanto accaduto con Luca Onestini. In conclusione, Antonino si è augurato di uscire questa sera ed è certo che, uno ad uno, il gruppo dei Persiani verrà fatto fuori puntata dopo puntata dagli Spartani.

GF Vip, chi verrà eliminato tra Antonella, Antonino, Nikita e Micol?/ I sondaggi













© RIPRODUZIONE RISERVATA