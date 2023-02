Antonino Spinalbese riabbraccia la figlia Luna grazie a Belen/ Il video commuove e…

Antonino Spinalbese riabbraccia la figlia Luna

Dopo aver trascorso cinque mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sperando di essere eliminato per poter tornare alla sua vita e, soprattutto, per poter rivedere la figlia Luna, Antonino Spinalbese è riuscito finalmente a farlo. Eliminato nella scorsa puntata del reality show dopo aver perso la sfida al televoto con Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, Antonino è tornto sui social condividendo un video in cui mostra ai fan che l’hanno sostenuto durante il reality il primo incontro con la figlia Luna.

Dopo averla lasciata cinque mesi fa quando aveva cominciato a camminare, Antonino ha ritrovato la piccola che corre tra le sua braccia. Un momento emozionante per l’ex di Belen Rodriguez e tutti i suoi fan che hanno spesso ascoltato le parole d’amore che ha sempre rivolto alla sua bambina che occupa tutto il suo cuore.

Belen Rodriguez e il ruolo durante l’incontro tra Antonino Spinalbese e Luna Marì

Durante i mesi di assenza di Antonino Spinalbese, Luna è rimasta sempre con mamma Belen che si è occupata di lei con la propria famiglia e quella di Antonino Spinalbese. La mamma e le sorelle di Antonino hanno sempre visto la piccola durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. La piccola non sembra abbia accusato la lontananza dal papà. Nell’abbraccio mostrato sui social, Luna corre tra le braccia di Antonino a cui regala un meraviglioso sorriso. Merito di Belen Rodriguez, sottolineano i fan, che riconoscono l’importante ruolo avuto dalla showgirl negli ultimi cinque mesi.

“Complimenti a Belen e alla sua famiglia poiché da questa bimba trasuda amore per il proprio papà”, scrive un utente. “È stato soprattutto merito della mamma, ha fatto in modo che il papà in un certo modo fosse presente nonostante l’assenza, nella vita della piccola Luna. Brava Belen”, scrive un’altra.













