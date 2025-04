Antonino Spinalbese: il ricordo del Grande Fratello a The Couple

Antonino Spinalbese, dopo pochi anni dall’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco partecipando ad un nuovo reality. Spinalbese, infatti, è tra i concorrenti di The Couple in coppia con Andrea Tabanelli. Antonino, nella casa, ha cominciato subito a raccontarsi come ha fatto con Laura Maddaloni, parlando di figli. Come svela Deianira Marzano, inoltre, Spinalbese è diventato dubito il protagonista del gossip per la presunta simpatia che starebbe nascendo con Jasmine Carrisi.

La presenza di Antonino Spinalbese a The Couple sta scatenando la curiosità degli altri concorrenti che gli hanno chiesto informazioni sul Grande Fratello Vip. In particolare, i concorrenti gli hanno chiesto commenti sugli aerei che riceveva al GF Vip ma la sua reazione è stata inaspettata.

Antonino Spinalbese e gli aerei del Grande Fratello

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è stato uno dei concorrenti che ha ricevuto più aerei. Oltre a quelli singoli e ad un aereo ricevuto per l’amicizia con Antonella Fiordelisi, Spinalbese ha ricevuto tantissimi aerei per il rapporto con Ginevra Lamborghini. A distanza di anni, però, Antonino pare abbia dimenticato tutti i messaggi ricevuti.

In giardino, durante una chiacchierata, i concorrenti chiedono ad Antonino il messaggio aereo che più gli è rimasto impresso, ma Spinalbese ha detto di non ricordare nulla. Pur avendo ammesso di aver ricevuto tanti aerei con Ginevra, Antonino ha glissato preferendo non soddisfare la curiosità dei suoi nuovi compagni d’avventura.