Antonino Spinalbese rivela a Oriana Marzoli: “Non riesco a lasciarmi andare”/ Lei la prende male e si ubriaca

Antonino Spinalbese chiarisce le cose a Oriana, lei si ubriaca: il web è divertito

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono avvicinati molto nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, ma le cose si sono incrinate negli ultimi giorni. In puntata, l’influencer spagnola è scoppiata in lacrime perchè non vede l’hair stylist sicuro della relazione che stanno per intraprendere.

Dopo la diretta di lunedì, Oriana è scoppiata a piangere nella notte e Antonino Spinalbese le ha spiegato cosa prova per lei. Come riporta Blogtivvu, l’ex di Belen dichiara: “Con le telecamere non ci vado d’accordo, posso fare lo scemo ma sto sulle mie. Dopo 7 giorni io mi sono sentito il tuo uomo, avevo già delle paure e dopo 7 giorni mi sono sentito impotente. Io non riesco a fingere. Voglio fare un passo serio, da persona matura. Ora mi relaziono con te, non è che finisce il programma e ognuno va per le sue. Per me il rapporto dovresti portarlo anche fuori. ” A queste parole però, l’influencer spagnola non reagisce bene e nel corso della notte si ubriaca andando di camera in camera a svegliare gli altri concorrenti. Il web è divertito, ma molto probabilmente Oriana sta vivendo un momento di forte disagio per i dubbi di Antonino.

VI PREGO ORIANA UBRIACA CHE CORRE PER LA CASA E PER POCO CADEVA #gfvip pic.twitter.com/JRKwppJfHZ — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 22, 2022

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, tutti i concorrenti hanno visto le dinamiche che si sono create tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Luciano Punzo ha una sua opinione chiara a riguardo e mette in guardia l’influencer spagnola sulle intenzioni dell’hair stylist.

“Prima con Ginevra, poi con Giaele, poi con lei…Tu sei il suo burattino. Io l’ho definito il burattinaio. Tu mi sembri una marionetta e ti usa…“. Queste le dure parole del gieffino contro Antonino Spinalbese che invitano Oriana ad allontanarsi da lui. Poi ribadisce: “Oriana, lui non è il tuo ragazzo e non sarà il tuo ragazzo fuori mettitelo in testa. Lui accende la fiamma, perché ci gioca su questo. Tu sei il suo giocattolo“.

