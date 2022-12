Antonino Spinalbese rivela dettagli hot su Oriana/ “La seconda notte, voleva…”

Antonino Spinalbese nel mirino del web per le frasi hot su Oriana: ecco cosa è successo

Alberto De Pisis è finalmente rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, dopo settimane di isolamento a causa del covid. Ad aggiornarlo sugli ultimi fatti avvenuti, ci ha pensato Antonino Spinalbese che ha colto l’occasione per parlare del suo flirt con Oriana Marzoli.

Edoardo Donnamaria furioso con Antonino e Antonella/ "Mi avete rotto il cazz*"

L’hair stylist ha fatto delle confessioni hot sull’influencer spagnola spiegando che, la seconda notte, Oriana volesse avere un’intimità molto spinta con lui. Antonino Spinalbese ha aggiunto: “E’ impossibile dire di no” e poi ha precisato che ha declinato gentilmente l’offerta della latina. Con queste parole, l’ex di Belen voleva far capire che, nonostante le critiche ricevute, sia stato galante nei confronti della gieffina. Al web, però, non è affatto piaciuto che il parrucchiere abbia rivelato questi dettagli piccanti di Oriana in televisione. Come la prenderà l’influencer spagnola ascoltando tutto questo?

Charlie Gnocchi ci prova con Oriana/ "Voglio vedere se succede qualcosa" è polemica

Alfonso Signorini stronca Antonino Spinalbese e difende Oriana Marzoli

Durante la scorsa puntata, Antonino Spinalbese è stato pesantemente criticato per il modo in cui ha trattato Oriana Marzoli. Alfonso Signorini ha ripreso l’hair stylist più volte, e lo ha fatto anche tra le pagine del settimanale Chi che dirige.

Un lettore del settimanale scrive al conduttore su Antonino Spinalbese: “Ho assistito in questi giorni al comportamento (che trovo altamente diseducativo, di poca costumanza e zero rispetto) di Antonino Spinalbese nei riguardi di Oriana. Svilire una donna solo perché abbia osato accostare il suo amore per il proprio animaletto a quello per un figlio lo trovo altamente diseducativo, molto poco costumato, incivile e da gran villano”. Alfonso Signorini risponde: “Caro Marco, sono assolutamente d’accordo con lei ed è quello che ho fatto notare la scorsa puntata al diretto interessato. Ho trovato la similitudine “Porsche-Ferrari” pretestuosa e un filo supponente. E, mi lasci dire, anche vagamente maschilista. Un caro saluto e grazie per le sue riflessioni!”

Oriana incastra Antonino: "Ginevra? Ecco cosa mi ha detto quando è andata via"/ E spunta Belén!

© RIPRODUZIONE RISERVATA