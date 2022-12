Antonino Spinalbese rivelazione choc/ “Uscirò dal GF Vip perchè devo fare…”

Antonino Spinalbese uscirà dal GF Vip: i motivi spiegati dal gieffino

In questi ultimi giorni sono circolati diversi rumor sulla presunta uscita di Antonino Spinalbese dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022. A confermare i timori degli altri inquilini ci ha pensato lo stesso hair stylist, che ha rivelato anche i motivi di tale decisione.

Antonino Spinalbese dichiara: “Se c’arriviamo a Natale? Sì, ma io prima devo fare quella cosettina per cui uscirò. L’operazione? Em sì e…” A questo punto la regia del GF Vip ha censurato e cambiato inquadratura, ma le parole dell’ex di Belen sono chiare. L’uscita sarà per motivi di salute e, dunque, momentanea poi il gieffino dovrà affrontare i classici cinque giorni di quarantena per regolamento. Ad esprimere dispiacere per la notizia è Giaele De Donà che ha detto chiaramente all’hair stylist: “Se fossi uscito senza salutarmi mi sarebbe venuto a mancare un pilastro“.

Antonino Spinalbese rompe definitivamente con Oriana: “Mi ha fatto sentire in colpa”

Antonino Spinalbese, prima di uscire dal Grande Fratello Vip 2022, ha avuto modo di rompere in modo definitivo con Oriana Marzoli. L’hair stylist in confessionale ha dichiarato: “Lei mi ha fatto sentire a disagio per tutti questi sensi di colpa e pianti che mi faceva, per poi accorgermi che lei sotto sotto non è che ha sofferto e che quindi io non debba sentirmi così in colpa”.

E ancora: “Io credo che Oriana abbia capito come io sia fatto, questa sua tragedia finirà prima o poi“. Antonino Spinalbese ha poi confessato gli stessi dubbi a Oriana Marzoli che si è infuriata: “Questo non te lo permetto! Io ho pianto tantissimo sotto le coperte e senza microfono, l’ho fatto per non farti passare a te da stronzo.” L’influencer spagnola si è poi sfogata in confessionale: “Se lui è molto contento sono felice per lui. Se lui si vuole sposare Ginevra e fare una figlia va bene, sono contenta. Non mi interessa nulla. – e infine – Io non ho problemi che lei stia qui ma non voglio far parte di questo triangolo!”.

