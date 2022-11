Antonino Spinalbese rompe con Oriana?/ “Se non fossi al GF Vip l’avrei mandata a fa*o

Antonino Spinalbese furioso con Oriana Marzoli: ecco perchè

Nelle ultime ore, Antonino Spinalbese ha avuto una discussione con Oriana Marzoli per via della mancata comunicazione tra loro. Le cose tra i due gieffini si sono fatte molto complicate, anche se c’è attrazione fisica non sembra esserci qualcosa di più.

Antonino Spinalbese negli ultimi giorni sta accusando molto la mancanza di sua figlia Luna Marì, da qui è nata la discussione con l’influencer spagnola. Secondo l’hair stylist, lei non capisce e non ascolta le sue paure e i suoi problemi da padre e questo lo sta facendo allontanare da Oriana. In serata, l’ex di Belen ha rivelato all’influencer spagnola di pensare alla figlia e lei ha risposto: “Tua figlia, adesso? Ancora?” in modo scocciato. Da lì Antonino si è infuriato e, in confidenza a Luca Salatino ha dichiarato: “Se fossi fuori da qua l’avrei già mandata a fan*o“. Nel corso della serata, Oriana ha tentato di chiedere scusa al parrucchiere, ma lui non sembra essersi intenerito.

Antonino Spinalbese su Oriana Marzoli: “Non mi ascolta, non mi capisce”

Antonino Spinalbese si è anche confidato con Antonella Fiordelisi sul rapporto con Oriana Marzoli e il distacco tra loro: “Per quanto gli avessi esposte le mie paure e i miei problemi, a lei non gliene fregava niente. Ed è per questo che non abbiamo parlato per due giorni, perchè l’ho trovato poco rispettoso il fatto che io una volta che parlo lei prende e va via. Dopo ha visto la puntata, ha capito che il problema era un altro e abbiamo risolto. ”

Antonino Spinalbese lamenta che tra lui e l’influencer spagnola ci sia solo il lato fisico, ma manchi la comprensione e comunicazione. L’hair stylist ammette di essere entrato in intimità con Oriana, ma che dopo a lei non è interessato capire i suoi problemi, le sue esigenze e come eventualmente fare qualcosa per risolvere. L’ex di Belen sembra voler rompere definitivamente con l’influencer spagnola.













