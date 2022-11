Antonino Spinalbese: “Sarei andato via con Ginevra Lamborghini”/ “Mai nascosto…”

Antonino Spinalbese e il rapporto con Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, hanno trascorso solo un paio di settimane, ma il feeling che hanno avuto, ancora oggi, continua a far sognare i fan. Ad alimentare le speranze di chi sogna una storia d’amore è lo stesso Antonino che, dopo essersi avvicinato prima a Giaele De Donà e poi ad Oriana Marzoli con cui ha anche avuto una maggiore intimità, ha ammesso di aver avuto un’intesa mentale solo con Ginevra non escludendo che, qualora la Lamborghini fosse rimasta nella casa, sarebbe potuto nascere qualcosa.

Durante il confronto che hanno avuto nel corso della 19esima puntata del reality show, i sorrisi e gli sguardi di entrambi hanno confermato il reciproco interesse. Spinalbese, inoltre, ha lanciato anche la provocazione di lasciare la casa di Cinecittà con Ginevra. Una confessione che ha ribadito con i suoi coinquilini.

Antonino Spinalbese: la confessione su Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese ha ammesso che sarebbe andato via con Ginevra Lamborghini qualora glielo avessero permesso. “Se ero serio prima con lei? Certo! Ragazzi ma io l’ho detto e lo penso, ero pronto. Se mi avessero fatto uscire sarei uscito stasera. Comunque sono tanto felice per Ginevra, sta da Dio, è uscito il suo nuovo singolo e sta andando bene da quello che ho capito. […]”, ha raccontato l’ex di Belen Rodriguez.

“Oriana si è arrabbiata, ma io non ho mai nascosto il bene per Ginevra. Con lei ho avuto una connessione speciale, che con nessun’altra ho trovato qui dentro. Del mio rapporto con Ginevra avevo parlato anche con Oriana e sapeva tutto. Ragazzi ma di che cosa stiamo parlando? poi a me dispiace se lei sta così però non posso farci nulla. Io sono sempre me stesso“, ha concluso come riporta Biccy.

