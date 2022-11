Antonino Spinalbese scioccato da Oriana: “Con lei è finita”/ C’entra la figlia Luna Marì: lei disperata!

Antonino Spinalbese chiude la frequentazione con Oriana Marzoli al GF Vip: c’entra la figlia Luna Marì

Antonino Spinalbese ha deciso di mettere un punto, a quanto pare definitivo, alla sua conoscenza romantica con Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. Tutto nasce da un’affermazione fatta dalla spagnola dopo uno sfogo di Antonino sulla figlia Luna Marì, mancanza che Oriana ai suoi occhi ha minimizzato. Da qui ha avuto il via una lunga riflessione che ha portato Antonino a comprendere che Oriana non è la donna che vuole al suo fianco.

“Col rapporto che c’è attualmente, se fossi catapultato fuori da questa casa, io ad una certa cercherei di andarmene a casa mia perché mi piace l’attesa… – ha spiegato in confessionale Antonino, continuando – Noto il fatto che lei non abbia minimamente capito come funziona… Non mi ha mai chiesto di mia figlia, niente… Lei è anche impaurita che io possa uscire dal gioco per mia figlia…”

Antonino Spinalbese deluso da Oriana, lei disperata: “Non era mia intenzione”

Oriana cerca allora di spiegare la sua posizione in un confessionale: “Non sono la tua fidanzata, non posso dire che voglio conoscere sua figlia. Ha paura così a dormire con me, pensa se dico così. La mia intenzione era fargli capire che ce la faceva a stare qui, non dirgli che non va bene uscire per la figlia. Adesso sto malissimo perché non era proprio la mia intenzione.”

Antonino però non cambia idea: “Il suo approccio, le risposte, l’ho trovato superficiale. Se prima facevo un passo indietro ora faccio proprio retromarcia. Io mi faccio prendere dalle mie sensazioni e so che quando mi rimane una cosa qua, rimane qua. – e cita dunque la figlia avuta da Belén Rodriguez – Forse io più che trovare una donna vorrei trovare la donna perfetta per mia figlia e se dovessi partire da questa parte qui, manca proprio la materia prima.” Il riferimento è proprio ad Oriana che lo ha ‘scioccato’ con le sue affermazioni sulla figlia. Successivamente, in un confronto con lei, Antonino ha espresso la sua decisione di chiudere: “Le basi non ci sono”; “Per questo tu mi dici ciao?”, ha replicato la Marzoli, “Sì”, ha concluso lui, lasciandola in lacrime.

