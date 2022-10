Antonino Spinalbese scontro nella notte con Charlie Gnocchi/ “E’ un manipolatore”

Antonino Spinalbese stronca Charlie Gnocchi, cos’è successo?

Antonino Spinalbese si è confrontato con Antonella Fiordelisi sul comportamento di Charlie Gnocchi. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto nelle scorse ore uno scontro con Gnocchi. Entrambi sono ritornati a parlare delle nomination della scorsa puntata ma nulla è valso a placare gli animi. Antonino sottolinea il fatto che Charlie lo abbia messo in difficoltà e ammette di essere rimasto deluso dal suo comportamento, “Ti reputavo un amico” continua il VIP “Ti metterò in difficoltà in diretta”. Il botta e risposta nato da un quadro generale si concentra sui particolari, sul rapporto fra i due VIP. “Se vuoi smascherarmi, fai pure” continua Charlie.

Antonino però non sopporta più il modo di fare di Charlie Gnocchi e lo fa presente ad Antonella Fiordelisi che però lo accusa di non prendere posizione. Il VIP sottolinea che ha sempre voluto essere in disparte, starsene per fatti suoi, ma questo ha peggiorato il tutto. Chiede all’amica: “Chi è finito a litigare con più persone?” e la VIP gli risponde: “Gli ignavi. Tu!”. Antonino però ammette di essere deluso da Charlie e dice di non riuscire più a considerarlo come un amico. Diversa è la posizione di Antonella, che invece apprezza il carattere schietto del comico: “Aveva detto che non avrei guardato Edoardo fuori dalla Casa” ricorda la schermitrice. Poi racconta al VIP che Charlie ha cambiato idea. Antonino non è molto convinto di questo reale cambiamento e afferma: “Charlie è un manipolatore”. Secondo il suo parere, il comico sta giocando bene la sua strategia, ma che questa tattica non è affine alla sua indole.

E’ scontro aperto tra Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato di non mettere in campo nessuna strategia e si è detto deluso dal comportamento di Gnocchi. Il discorso si è poi spostato su Luca Salatino perché a dire di Charlie il ragazzo avrebbe cambiato comportamento per colpa di Antonino: “Già il fatto che tu fai il portavoce di Luca e Luca fa il tuo portavoce è già un errore. La cosa più terribile che ho visto ultimamente è Luca che mi sta addosso ogni mezz’ora. Luca è tre giorni che mi dice infame. Io mi sveglio con uno che mi dice così”.

Antonino però si è difeso spiegando che non è colpa sua se Salatino si comporta così nei suoi confronti e dice: “Perché Luca ci tiene a me, è una di quelle persone che fa parte del gioco ma fa parte della mia vita fuori. Sai cosa ho pensato? Che chi è più ragazzino come me in questa casa ci tiene molto ad avere amicizie. Io ci tengo ad avere amicizie e vorrei portarmele fuori. Altre persone che hanno una vita già spesa, in questo caso parlo di Charlie che ha vissuto molto più di me e ha già una sua vita e una sua famiglia non è fondamentale capisci…”. Antonino poi rincara la dose definendo Charlie un manipolatore con la Fiordelisi. Cosa succederà tra i due?











