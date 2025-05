The Couple, Antonio Spinalbese piange nel ricordo del papà: “Non ho accettato la sua morte”

Si è lasciato andare alla commozione ed alle lacrime Antonio Spinalbese parlando del papà che non c’è più. Confidandosi con le sorelle Boccoli Brigitta e Benedicta ha ammesso di aver perso il padre quando aveva solo 17 anni e che da allora è diventato lui il punto di riferimento maschile della famiglia ma ciò nonostante non sono mancati dissapori e malumori con le sorelle: “La verità sta nel fatto che non hanno più avuto una figura maschile in casa e quindi quella figura maschile sono stata io ma dall’altra parte mi ritrovo a dover soffrire tutte le mattine per non aver più mio papà ed è una cosa che ho accettato da pochi anni anche se l’ho perso a 17.”

A The Couple Antonino Spinalbese è scoppiato a piangere ricordando la tragica morte del padre. Su com’è morto il papà di Antonio Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez lo aveva rivelato in una toccante intervista ospite a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo: “Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione e nessuno se n’era accorto. La depressione a volte non ha voce.” Antonino confessò in quell’occasione che io suoi genitori si erano separati quando lui aveva solo 6-7 anni, la madre con i figli si era trasferita in un’altra città e l’uomo sentendosi solo non ha retto alla lontananza dai figli ed ha pensato di farla finita.

Antonino Spinalbese in lacrime a The Couple: “Ho dato delle mancanze a mia mamma”

Non solo la morte del papà, Antonino Spinalbese a The Couple ha confessato anche di aver un rapporto complicato con la madre e le sorelle: “Cercavo di darle tutte le attenzioni del mondo però quando ti capita di fare una famiglia è tutto più complicato perché si è aggiunta un’altra femmine al gruppo.” E poi ancora ha aggiunto: “So di avere dato delle mancanze a livello affettivo e se ci penso mi viene da piangere. E un’amore sofferente nei confronti di mia mamma come se io sapessi che alcune sue scelte mi hanno portato ad una….Ho riflettuto sul fatto che devo tornare ad essere il supereroe che loro voglio che io sia.”