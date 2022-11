Antonino Spinalbese si “apparta” con Sofia Giaele/ Antonella li smaschera e…

Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà beccati in atteggiamenti intimi, cosa è successo?

Antonino Spinalbese si nasconde dalle telecamere insieme a Sofia Giaele De Donà. Cosa è successo tra loro? Serpeggia il mistero ma gli altri inquilini radunati in giardino si accorgono di alcuni movimenti sospetti e iniziano a prenderli di mira. La canzone della coperta li mette alla berlina: “E la coperta…e la coperta…e la coperta non serve più, la coperta non serve più”. Antonino Spinalbese appare nascosto e in controluce mentre Sofia Giaele De Donà sembra adagiata sul suo petto. Antonella Fiordelisi dice: “Cosa state facendo dove le telecamere non possono arrivare?”.

La storia tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà sta appassionando gli spettatori del Grande Fratello Vip. In molti vorrebbero sapere che questa storia avrà un’evoluzione anche se sta stando a quanto dichiarato da Antonino ciò sembra da escludere. Qualche giorno fa Sofia infatti ha detto ad Antonino: “Sono ormai dieci giorni che vado nel letto di Antonino perché è lui che mi cerca. Non è che io entro nella sua camera e mi metto nel suo letto”. Spinalbese però ha ammesso di non avere interesse ad avere una storia con lei: “A me non interessa avere una storia con te”. Poi ancora frasi che hanno fatto parlare: “Se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te”. Ora però la situazione delle coperte mette tutto in discussione. Cosa hanno da nascondere Antonino e Sofia?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese ha regalato un momento davvero toccante. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato un momento doloroso della sua vita, il suicidio del padre avvenuto quando aveva 17 anni. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha spiegato: “La separazione tra i miei genitori mi ha distrutto. Avevo 8 o 9 anni e vedevo piangere mia madre, la vedevo soffrire. Ci siamo trasferiti a La Spezia e mio padre si ritrova ad avere i figli lontano da casa. Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Dormivo, ero rilassato ed era una mattina come le altre. Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce. Questa cos ami fa male. Mi sono accorto che non stava bene. Quel dolore non potrà mai passare. Avrei voluto vederlo. Ho l’immagine dei capelli, del profumo che aveva. Queste cose hi sempre cercato di dimenticarle”.

Tutti i concorrenti e gli appassionati del reality di Alfonso Signorini hanno subito mostrato vicinanza all’ex compagno di Belén Rodríguez. Sui social, tuttavia, sono circolati tweet contrariati, che accusavano Antonino di vittimismo o di incoerenza.











