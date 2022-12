Antonino Spinalbese si avvicina a Oriana Marzoli/ La frase che fa sperare i fan…

Antonino Spinalbese dà una seconda possibilità a Oriana Marzoli

Antonino Spinalbese si riavvicina a Oriana Marzoli. I due concorrenti del Grande Fratello Vip dopo un sabato sera di grande festa si appartano in giardino e riflettono sul loro rapporto. La VIP dice di non aver ancora capito il suo compagno di avventura e non sa molto spesso come relazionarsi e comportarsi con lui. A causa di questo muro e di questa difficoltà nell’intendersi, Oriana racconta di aver avuto dei problemi nell’avvicinarsi al bel hair-stylist, “Mi sono sentita rifiutata” racconta un po’ delusa. Poi aggiunge: “La sensibilità che piace a te ti manca averla con gli altri”. “Come mi sono comportato con te?” Chiede Antonino sperando che possa rispondere con sincerità. La modella dichiara che non c’è stato tatto nei suoi confronti, non si è sentita protetta quando la accusavano e criticavano durante la loro conoscenza.

All’inizio la modella dice di aver frainteso le vere intenzioni del suo compagno e questo ha portato a creare dei forti alti e bassi nella loro frequentazione. Antonino, esponendo i suoi dubbi e le sue paure, dice di aver chiarito fin da subito la sua posizione con Oriana, ma la VIP non concorda e gli fa notare che le sue parole non corrispondevano con le sue azioni. I VIP dibattono ancora a lungo, non riescono a trovarsi nel loro confronto, e con grande maturità i due ammettono di aver fatto entrambi degli errori. Antonino spiega alla sua compagna che lui non vuole essere prevenuto e si augura che il loro rapporto possa migliorare in modo naturale: “Se son rose fioriranno.”

Antonino Spinalbese ha avuto il covid? IL concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stato male ma avrebbe nascosto il suo stato di salute anche altri vipponi. Nelle scorse settimane Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini, Alberto De Pisis e Wilma Goich sono risultati positivi e isolati. Antonino Spinalbese non era tra questi nonostante avesse lamentato dolori, mal di testa e febbre. “Ho un mal di testa… Vado a chiedere un farmaco” disse aggiungendo poi di essere stato negativo.

Inoltre, ad Attilo Romita rientrato dalla quarantena, Antonino spiegò come si era comportata la produzione, dicendo di avere avuto dei sintomi, prima che la regia cambiasse inquadratura. Le sue parole prima che lo censurassero dalla regia sono state: “Sono stato di là, poi la mattina dopo mi hanno fatto entrare dove entrano gli ospiti”. Dopo quella dichiarazione, sul web è scoppiata la polemica. I telespettatori credono che nonostante la positività, Antonino Spinalbese sia rimasto nella casa per portare avanti le dinamiche con Sofia Giaele De Donà che stava frequentando proprio in quel momento.

