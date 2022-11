“Antonino Spinalbese si è meritato di perdere il padre”/ L’agghiacciante tweet di un hater sconvolge il web

Antonino Spinalbese, il pessimo tweet sul suicidio del padre

Dopo aver raccontato del suicidio del padre quando era giovanissimo, ci sono stati messaggi solidali verso Antonino Spinalbese ma anche commenti negativi. Un tweet, in particolare, da presunti fan di Nikita è particolarmente agghiacciante: “Antonino si è meritato di perdere il padre“.

A questi punto ad intervenire è la sorella di Antonino Spinalbese, Lucia, che replica così: “Solitamente cerco sempre di non esprimere i miei parei onde evitare disguidi, ma a tutto c’è un limite. Sono certa che dentro la casa ci siano persone tra le quali non vi è simpatia l’uno con l’altro ma sono dell’idea che ognuno ha un vissuto personale che deve essere intoccabile come nel nostro caso, mi vengono i brividi a leggere certe cose e mi rendo conto di quanta cattiveria c’è nel mondo“. Poi conclude: “Una cosa così delicata non va augurata a nessuno“.

Non capisco perché @caltagirone96 abbia eliminato questo tweet… Noi Nikiters concordiamo con te e sappi che avrai il nostro appoggio, Antonino si è meritato di perdere il padre..#gfvip #nikiters #gintonic pic.twitter.com/DbwATuo5yE — NIKITA’S FAN DI SEMPRE 😍 (@OdaliscaQueen) October 31, 2022

Antonino Spinalbese è sempre molto tranquillo e composto, raramente ha lasciato trapelare delle emozioni o fragilità nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Durante l’ultima diretta, però, l’hair stylist ha deciso di condividere il grande dolore per il suicidio del padre.

Antonino Spinalbese, come riporta FanPage, si è rivolto ad Alfonso Signorini e ha dichiarato: “La separazione mi ha distrutto. Avevo 8 o 9 anni e vedevo piangere mia madre, la vedevo soffrire. Ci siamo trasferiti a La Spezia e mio padre si ritrova ad avere i figli lontano da casa. Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Dormivo, ero rilassato ed era una mattina come le altre. Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce. Poi conclude: “Questa cosa ami fa male. Mi sono accorto che non stava bene. Quel dolore non potrà mai passare. Avrei voluto vederlo. Ho l’immagine dei capelli, del profumo che aveva. Queste cose hi sempre cercato di dimenticarle.”

