Antonino Spinalbese si ritira dal GF Vip?/ “Sorti problemi sul rientro”: come sta dopo ricovero in ospedale

Grande Fratello Vip 2022: il ricovero di Antonino Spinalbese a causa di una ciste al coccige…

Il Capodanno nella casa del Grande Fratello Vip 7 ha portato a grandi cambiamenti e scombussolamenti nelle dinamiche del gioco, tra questi uno in particolare ha sconvolto i vari Vipponi e le varie alleanze della Casa: l’uscita imprevista di Antonino Spinalbese che, a causa di accertamenti medici, ha interrotto per qualche settimana la sua permanenza nel reality. Il celebre ex di Belen Rodriguez ha infatti abbandonato la casa più spiata di Cinecittà il 30 dicembre per sottoporsi ad alcuni controlli medici. Stando a un’indiscrezione sembra però che il bel parrucchiere non sia per niente intenzionato a rimetterci piede!

Ma andiamo con ordine… Pur essendo uno dei grandi protagonisti di questa edizione del reality Antonino si è visto costretto ad abbandonare per qualche settimana la Casa per preservare la sua salute. Il papà di Luna Marì infatti soffre di due problemi fisici: una patologia al pacreas e una ciste al coccige. Ed è proprio a causa di quest’ultima che ha abbandonato il gioco, per sottoporsi a un’operazione chirurgica e a qualche controllo medico che, fino a ieri, sembrava essere andato per il meglio…

Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbese non rientrerà in gioco: problemi dopo l’operazione o mancanza della figlia?

È così che dopo l’operazione e il ricovero, che sembravano essere andati per il meglio, ha iniziato a circolare sul Web un’indiscrezione secondo cui Antonino Spinalbese non avrebbe alcun intenzione di rimettere piede nella casa del Grande Fratello Vip 7. A lanciare il Gossip sulle loro rispettive pagine Instagram sono stati i due opinionisti del Web Amedeo Venza e Deianira Marzano. Il primo ha scritto: “Sono sorti dei problemi con il rientro di Antonino, domani sapremo se rientra o non rientra più!”. La seconda invece “Probabilmente Antonino domani non rientrerà nella Casa perché sono sorti degli inconvenienti. Staremo a vedere”.

Non sono ancora chiare le ragioni che avrebbero portato Antonino alla dura decisione, le opzioni che vanno per la maggiore però sono due: o un problema fisico rilevato dopo i vari controlli medici, oppure la mancanza e la voglia di stare accanto a sua figlia, avuto con la sua ex Belen Rodriguez, Luna Marì. Stasera sapremo senza dubbio la verità e se l’indiscrezione fosse vera il GF Vip avrebbe senza dubbio perso un grande protagonista di questa edizione. Unica nota positiva? Staremo a vedere cosa accade, senza telecamere e nella vita vera, tra Antonino e Ginevra Lamborghini: sarà solo amicizia o nascerà dell’amore tra i due?













