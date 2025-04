Antonino Spinalbese entrerà in solitaria a The Couple, il nuovo reality game di Ilary Blasi

Antonino Spinalbese spiazza tutti e annuncia a Pomeriggio Cinque il suo ingresso da single ed in solitaria a The Couple. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez conferma la voce che era giunta all’orecchio della conduttrice Myrta Merlino, apparsa spiazzata. “Stavo cercando qua tra i camerini un partner per The Couple…”, dice Antonino. Spinalbese, dunque, entrerà solo nel nuovo reality game di Ilary Blasi, ma non sembra farne un dramma.

Anche perché in palio c’è un cospicuo montepremi e se dovesse vincere, il parrucchiere saprebbe benissimo cosa fare. “Scapperei per un po’ di tempo con mia figlia. Sono abbastanza diretto con i pensieri. Per i restanti soldi vedremo…”, le parole di Antonino Spinalbese.

Sempre nella sua ospitata a Pomeriggio Cinque, la padrona di casa ha provato ad approfondire le questioni sentimentali, per capire se c’è qualcuno nella vita di Antonino. Il parrucchiere ed ex concorrente del Grande Fratello ha fatto alcune precisazioni spiegando che “il cuore è occupato ma sono single”.

Con la sua ex fidanzata Belen, i rapporti sarebbero più sereni e distesi, al punto che la stessa Rodriguez avrebbe dato ad Antonino dei preziosi consigli in vista del game show di Ilary Blasi. “Sono convinto che mi troverò bene”, ha detto Antonino Spinalbese ai microfoni di Pomeriggio Cinque in vista della sua nuova avventura televisiva e professionale. “Questo programma metterà a dura prova la nostra psiche ma sarà divertente”, ha assicurato il concorrente.