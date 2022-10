Antonino Spinalbese smaschera gli autori GFVIP/”Strada TV spianata come Soleil Sorge”

Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese paragonato a Soleil Sorge dagli autori del reality: il motivo

Antonino Spinalbese del Grande Fratello vip 7 ha la strada del successo TV spianata, come é accaduto a Soleil Sorge, dopo il Gfvip 6? Questo é l’interrogativo generale, dal momento che l’ex di Belen Rodriguez confida nella Casa che gli autori al GFvip in corso lo abbiano paragonato a Soleil Sorge in previsione di una crescita in TV, rincuorandolo alla luce delle critiche che lui ha ricevuto alla nuova puntata. Un momento che lo ha fatto figurare come il protagonista di un nuovo triangolo nella Casa più spiata d’Italia.

La nona puntata del Grande Fratello vip 7 in corso, tra le altre novità, ha visto Antonino Spinalbese finire al centro di un acceso triangolo con i coinquilini Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, con tanto di reazione avversa di Ginevra Lamborghini, che ha scaricato in diretta l’ex di Belen Rodriguez. Un momento tv che ha visto quest’ultimo nel mirino degli attacchi e le critiche da parte dei presenti alla diretta, come in particolare l’opinionista Sonia Bruganelli che lo ha tacciato di darsi troppe arie da latin-lover navigato -al grido di “Anche meno, Antonino!”- e le annesse contestazioni social che le hanno fatto eco. Tutti riscontri negativi per Antonino Spinalbese, il cui soggiorno nella Casa del GF vip 7 era partito con il piede giusto, dal momento che l’occhio pubblico lo supportava per il volersi mettere in discussione, dopo la rottura con la showgirl Belen Rodriguez, che lo ha reso padre della primogenita Luna Marie lo scorso luglio 2021.

Ma alla nuova diretta GFVIP, qualcosa evolve in negativo. Alcune clip mandate in onda dalla regia vedono Antonino e Edoardo Donnamaria ai ferri corti, con il primo che taccia il secondo di essere un novello alle prime armi con le donne, che merita di essere trattato male da Antonella, alludendo all’avvicinamento fisico riscontratosi tra lui e la sportiva nella Casa. Questo, dopo che Edoardo e Antonella si sono a più riprese palesati in atteggiamenti intimi al GFvip, lasciando intendere che tra loro l’attrazione fisica potesse di lì a poco evolvere in un amore. E con la configurazione del possibile nuovo “triangolo” del Grande Fratello vip 7, in quanto erede del poliamore che nasceva al Gfvip6 tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran con la “terza incomoda” Soleil Sorge, Antonino Spinalbese sarebbe dato dagli autori del gioco tra gli uscenti dal reality favoriti al successo TV.

La confessione di Antonino Spinalbese al GF VIP

Mentre l’occhio pubblico rivaluta in positivo Edoardo Donnamaria e in negativo Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, quest’ultimo verrebbe invece elogiato dagli autori del GFVIP, che l’ex di Belen Rodriguez ora “smaschera” in una confidenza nella Casa. Come riporta Biccy, parlando con Patrizia Rossetti, Luca Salatino e George, Antonino Spinalbese rivela di aver lamentato agli autori del Gf Vip di essersi rovinato l’immagine alla luce delle nuove clip andate in onda sul “triangolo” e di tutta risposta gli stessi si dicono felici di lui, paragonandolo a Soleil Sorge, in proiezione di un nuovo fenomeno TV: ” Sai cosa mi hanno risposto dentro? -esordisce l’ex hairstyler incredulo-. ‘‘L’anno scorso Soleil come hai visto è stata attaccata da tutti. E adesso guarda che cos’è e dov’è’. “. Antonino Spinalbese proprio non si capacita di come gli autori del GFVIP facciano il tifo per i “bad GFVIP” a dispetto dei “role model”: “Ma che cavolo state dicendo? Poi hanno detto ‘Sei stato il protagonista oggi. Devi essere fiero’. Quindi dentro di me mi dico: non importa come esci, dipende quante volte esco sul video? Allora sono un campione e devo continuare così”.

Come evolverà, quindi, il gioco del bell’Antonino al Grande Fratello vip 7? Sarà genuino e incurante da ogni logica, oppure strategico per il successo mediatico?











