Antonino Spinalbese smaschera Luciano Punzo/ “È un falso. Prima viene da me dicendo…”

Antonino Spinalbese contro Luciano Punzo

Antonino Spinalbese contro Luciano Punzo dopo la puntata del Grande Fratello vip 2022. L’ex di Belen Rodriguez non ha gradito il termine “burattinaio” che Luciano ha definito nei suoi confronti commentando il suo rapporto con Oriana Marzoli. Dopo averlo nominato, Antonino si è prima confrontato con Luciano accusandolo di aver messo le mani avanti parlandogli di “un confessionale che lo avrebbe divertito” e poi si è sfogato con gli altri concorrenti non nascondendo il proprio fastidio per l’accaduto.

Antonino Spinalbese dimentica Oriana: "Quando entra Taylor Mega al GF Vip?"/ "Mi divertirei a stuzzicarla…"

“Uno può anche dire ‘secondo me tu sei finto, falso, bugiardo’, ci sta tutta. Non è mica quello il problema. Il punto è un altro e adesso dico tutto. Io prima della puntata faccio il letto con lui e mi dice ‘oh, dopo ti farai un sacco di risate. Perché ti ho dato del burattinaio’. E io sono rimasto tranquillo pensando che avesse fatto delle battute su di me. Poi prima vedo che erano cattiveria e lui mi ha detto ‘no, ma io te l’avevo già detto prima ti avevo avvisato’. Ma cosa?”, ha sbottato Antonino.

Antonino Spinalbese rivela a Oriana Marzoli: "Non riesco a lasciarmi andare"/ Lei la prende male e si ubriaca

Lo sfogo di Antonino Spinalbese

Luciano Punzo si è poi giustificato spiegandogli di non sapere che le cose dette in confessionale sarebbero state mandate in onda. Spinalbese, però, non ci ha creduto e ha puntato nuovamente il dito contro Luciano puntualizzando di non gradire il suo atteggiamento pur rispettando il suo pensiero. “Non è il suo pensiero che mi dispiace, visto che ce l’hanno tante altre persona, ma è la bugia. Gli ho anche detto che quel confessionale lì non era di oggi, ma di due giorni fa, perché mi ricordavo com’era vestito. Lui mi ha detto ‘no, non è vero è di oggi’. Poi messo alle strette ha ammesso tutto. Quindi prima della puntata rideva e la buttava in caciara dicendomi ‘riderai, sei un grande’ e poi vedo quella roba in confessionale“, ha detto.

Sonia Bruganelli difende Antonino: "È coerente"/ "Oriana? Non capisco atteggiamenti"

“Questa per me è falsità. Tu quel confessionale contro di me l’hai fatto due giorni fa e non oggi! Hai il didietro sporco. Prima della puntata vieni da me nella stanza a dirmi che avevi fatto delle battute. A me le cose che ho sentito non le hai mai dette in faccia e questo fa capire tutto. Io giro la frittata? la stai girando tu per la figuraccia che hai fatto stasera! Ma dove l’hai l’onore?”, ha concluso.













© RIPRODUZIONE RISERVATA