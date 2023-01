Antonino Spinalbese smaschera Oriana Marzoli?/ “Sotto le coperte mi diceva che…”

Antonino Spinalbese, nuove rivelazioni su Oriana Marzoli

Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, il rapporto è finito da tempo. I due, dopo aver vissuto un’intimità importante, hanno preso le distanze fino a non parlarsi più. Oriana si è così avvicinata a Luca Onestini con cui c’è un rapporto d’amicizia per poi riallacciare i rapporti con Daniele Dal Moro con cui non mancano baci e abbracci. Con Antonino, invece, non è rimasta neanche un’amicizia e, nelle scorse ore, l’ex di Belen Rodriguez è tornato a parlare dell’influencer venezuelana svelando nuovi dettagli sul loro rapporto soffermandosi, in particolare, su ciò che si dicevano sotto le coperte.

La nuova confessione è arrivata durante una chiacchierata in veranda con Wilma Goich che ha vissuto da vicino il loro avvicinamento e il loro allontanamento e con Andrea Maestrelli e Nicole Murgia che, invece, hanno visto tutto dall’esterno essendo entrati in casa in un momento successivo.

Antonino Spinalbese e i dettagli dei dialoghi con Oriana Marzoli

Cosa si dicevano Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sotto le coperte che i microfoni del Grande Fratello Vip 2022 non hanno colto? A svelarlo, a distanza di settimane, è l’ex di Belen secondo il quale la paura più grande di Oriana era quella di essere lasciata in diretta televisiva. “Lei era in ginocchio sotto le coperte e mi diceva ‘non mi puoi lasciare così’. Perché a lei dava fastidio essere lasciata da un uomo. E allora io le ho detto ‘allora fallo tu, va benissimo, dimmi basta davanti a tutti’. Poi è uscita e ha fatto tutto lo show”, ha raccontato.

“Così io sono uscito e mi sono inventato il discorso della Ferrari per aiutarla e far vedere che avevamo chiuso. Ho detto ‘tu sei una Porsche io voglio una Ferrari’. Non ho detto una Lamborghini perché altrimenti succedeva altro. Ma il mio non era un pensiero detto con cattiveria. Era solo per dire che volevo qualcosa di diverso. Ora che dicono ‘una donna non può avvicinarsi a più uomini?’. Certo che può farlo, però a me in passato hanno detto di tutto contro”, conclude Antonino come riporta Biccy.

