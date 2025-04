Antonino Spinalbese è il concorrente più forte di The Couple? Secondo molti, è sicuramente quello più temibile, al momento, ma anche il più furbo. Sono molti i rivali di giochi che criticano il comportamento dell’hairstylist, reo di essersi eletto leader di un gruppetto e di gestirlo a suo piacimento, dando anche dei suggerimenti sulle prove. “È furbo, sa come muoversi!”, “Fa finta di essere buono quando non lo è, sa come stare nel gioco”, o ancora “È molto furbo, sa come deve fare”: sono soltanto alcuni dei commenti contro Antonino a The Couple.

Il più convinto della poca genuinità di Spinalbese resta, comunque, Pierangelo Greco, che in diretta ha nuovamente attaccato il rivale: “La mia ipotesi era giusta: sta facendo il leader del suo gruppetto e sta andando avanti così. È uno stratega, ma va benissimo, non capisco perché far finta di non esserlo.”

Antonino Spinalbese nel mirino delle accuse a The Couple, lui: “Non voglio fare figure di merd*”

Antonino Spinalbese ha allora spiegato che la sua priorità, in diretta televisiva, è “non fare figure di merd*” perché “io porto un peso che voi non portate”. E ha aggiunto: “In generale, io cerco sempre di non fare brutte figure, anche prima del milione. Io ho conosciuto quei due ragazzi (i fratelli Mileto, ndr), mi piacciono come persona, li voglio conoscere fuori da qui, quindi se voglio aiutarli li aiuto. Mi prendo le mie responsabilità se voi dite che non è giusto.”

Dallo studio, l’opinionista Francesca Barra lo difende e avverte gli altri concorrenti: “Antonino è un leader che si è saputo imporre e fa paura perché sa giocare. Anche Andrea però rischia un po’ di venir offuscato da Antonino, sarebbe bello che uscissero fuori le personalità di tutti i concorrenti.”