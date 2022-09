Antonino Spinalbese, spunta fanpage Instagram: strategie per il GF Vip/ Il sospetto

Antonino Spinalbese si nasconde dietro le fanpage Instagram? L’indiscrezione

Antonino Spinalbese è l’amministratore delle sue fanpage su Instagram? A poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, sui social scoppia una polemica sull’ex compagno di Belen Rodriguez. Sul portale The Pipol Gossip si legge: “Sui social diverse fanpage di supporto (tante), lasciano numerosi commenti sotto i post di foto in cui è ritratto, discutendo in modo animato su chi realmente detenga il ruolo di “official fan page”. e discussioni tra questi supporters non si placano. “Sono io la pagina ufficiale di supporto” scrive una di loro. “No, sono io” replica l’altra”. Finora Antonino Spinalbese non si è esposto sulla vicenda e non ha chiarito se dietro le diverse fanpage ci sia proprio lui.

Ad alimentare i sospetti ci pensa l’influencer Denianira Marzano che è convinta che dietro le fanpage ci sia proprio Antonino Spinalbese: “Secondo me si nasconde lui dietro le sue fan Page visto che ha tanto tempo libero…”. L’ex compagno di Belen Rodriguez avrebbe creato altre pagine in questi giorni sperando così che in vicinanza dell’inizio del reality il numero dei followers possa crescere a dismisura. Qualcuno ha notato: “Comunque nessuna pagina può dirsi “ufficiale” se non gestita da qualcuno di molto vicino. E qui dubito che ce ne siano…”. Il sospetto c’è e attendiamo che Antonino dica qualcosa a tal proposito.

Antonino Spinalbese entra da single nella casa del Grande Fratello Vip

Antonino Spinalbese entrerà da single nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez avrebbe smesso di frequentare la sua ultima fiamma, Giulia Tordini. A rivelare l’indiscrezione sul suo stato sentimentale era stato il portale The Pipol Gossip: “Talvolta le storie si possono esaurire nel giro di poco. E tra la bella Tordini e l’ex di Belen, era arrivato il momento di dirsi addio. Nel frattempo Spinalbese desidera solo archiviare le relazioni vissute, pensando al suo futuro: il Grande Fratello Vip. A settembre infatti lo vedremo sotto i riflettori del reality nella casa più spiata d’Italia”. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di una mossa degli autori per presentare Antonino come possibile preda delle donne nella casa del Grande Fratello Vip.

La partecipazione di Antonino Spinalbese ha fatto storcere il naso a Belen che pare non abbia accettato di buon grado la scelta dell’ex compagno. Belen si sarebbe infuriata e vorrebbe evitare che nel reality Antonino possa tirare fuori retroscena legati alla loro relazione. La showgirl sarebbe ance preoccupata per la figlia Luna Marì che potrebbe essere coinvolta nelle dinamiche del reality. I rapporti con Belen sono ormai ridotti ai minimi termini tanto che Spinalbese aveva dichiarato di sentirla solo per la gestione della figlia.











