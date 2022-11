Antonino Spinalbese squalificato al GF Vip?/ “Frase offensiva”, web chiede provvedimenti: ecco cos’ha detto

Gaffe di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022: web chiede la squalifica

Anche Antonino Spinalbese è caduto in errore nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il gieffino si è infatti reso protagonista di uno scivolone che sta facendo adesso il giro del web. Tutto è accaduto oggi, quando i vipponi hanno avuto l’occasione di visionare l’abbigliamento da indossare per la prima serata di oggi. Quando Antonino ha visto il suo “jeans su jeans”, è sbottato, pronunciando una delle parole ‘vietate’ nel reality.

Dopo aver visto l’outfit per la serata, infastidito Antonino Spinalbese ha dichiarato: “Dai, ma come jeans e jeans… ma manco i mongol*idi se li mettono”. Al suo fianco Edoardo Tavassi si è reso conto immediatamente della gaffe commessa dal compagno d’avventura, e lo ha ammonito con una chiara espressione del volto e pronunciando poi una parola simile a quella da lui detta ma senza alcun significato, come per riparare all’errore.

Antonino Spinalbese squalificato dal Grande Fratello Vip 2022?

Antonino Spinalbese ha cercato allora di metterci una pezza, dichiarando: “Sì, in Mongolia”, anche se gli abitanti di questo paese si chiamano ‘mongoli’. La gaffe è diventata in pochi minuti virale sul web che chiede ora provvedimenti per Antonino e la sua brutta uscita. La richiesta di molti è quella che Antonino venga addirittura squalificato dal Grande Fratello Vip, vedremo quale sarà la reazione della produzione del reality.













