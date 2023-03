Antonino Spinalbese, stoccata a Edoardo Donnamaria:”Famiglie in imbarazzo…”/ “Io mai attratto da Antonella”

Antonino Spinalbese spiega “le fasi” di Edoardo Donnamaria al GF Vip: “Non abituato ad avere ragazze…”

La moltitudine di personalità differenti che spesso si incontrano al GF Vip portano inevitabilmente alla nascita di gradi rapporti o acerrime rivalità. Lo avrà certamente compreso anche a proprie spese Antonino Spinalbese che, nel corso dell’esperienza al reality, ha avuto non pochi rapporti burrascosi. Su tutti, a dispetto di un inizio tranquillo, il rapporto con Edoardo Donnamaria è stato decisamente il più infuocato. Complice l’amicizia tra l’hair stylist e Antonella Fiordelisi – fidanzata di Edoardo – il triangolo è stato più volte al centro dei dibattiti settimanali e in diretta. Nel corso di un’ampia intervista rilasciata per il settimanale Chi, Antonino Spinalbese non poteva dunque non essere incalzato nuovamente sulla questione.

“Donnamaria vittima di Antonella? Secondo me ha vissuto due fasi: nella prima, non essendo abituato ad avere ragazze con l’estetica di Antonella, è stato preso dal desiderio del possesso. Poi ha capito che, grazie a lei, poteva essere al centro della scena e, allora, è stato pronto anche a mettere in imbarazzo le rispettive famiglie pur di avere un pezzo di puntata”. Questo il giudizio di Antonino Spinalbese su Edoardo Donnamaria, in riferimento al suo rapporto non poco tormentato con Antonella Fiordelisi.

Sempre per il settimanale Chi, Antonino Spinalbese ha risposto rispetto a chi avrebbe scommesso su una relazione con Antonella Fiordelisi, a dispetto dell’amore attuale per Edoardo Donnamaria. “Edoardo è arrivato prima? Non c’è mai stata un’attrazione fra me e Antonella. Per quanto mi riguarda diciamo che volevo andare oltre l’estetica, altrimenti sarei rimasto al punto di prima e avrei continuato a sbagliare“. Dunque, l’hair stylist esclude nuovamente le voci che spesso hanno ipotizzato un ipotetico interesse da parte sua per Antonella Fiordelisi.

Nel corso dell’intervista, Antonino Spinalbese ha anche spiegato come, al di là dei rapporti turbolenti con Edoardo Donnamaria in funzione della gelosia per Antonella Fiordelisi, sia comunque riuscito ad intrattenere rapporti importanti che mai si sarebbe aspettato di vivere in un’esperienza come quella del GF Vip: “Luca Salatino, Ginevra Lamborghini, Andrea Maestrelli… Ho conosciuto persone che forse non avrei mai incontrato, ma che mi sono piaciute. Vorrei che la gente capisse l’ironia di Edoardo Tavassi perchè è un puro, dice quello che pensa ed è molto sensibile”.











