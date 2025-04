Antonino Spinalbese protagonista di un siparietto “infuocato” con Giorgia Villa durante l’impasto

Non ci si annoia a The Couple, nemmeno durante le lezioni di impasto. La giovane concorrente Giorgia Villa, che lo scorso anno si è ricoperta di gloria nella prova a squadre di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi, ha dato prova di saperci fare in cucina. Capacità che non sono passate inosservate al buon Antonino Spinalbese, che sorpreso favorevolmente dalla manualità di Giorgia si è subito avvicinato per scoprire qualcosa in più sul suo conto.

“Ma tu sei già sposata?”, ha domandato Antonino Spinalbese tra il serio e il faceto. “No, ma sono fidanzata…”, ha risposto imbarazzata Giorgia. La brembatese, dunque, ha messo le cose in chiaro con l’hair stylist, pur avendo colto l’ironia e i toni maliziosi del ragazzo. Il siparietto ha già fatto il giro del web, per la gioia dei tanti fan del programma.

Antonino Spinalbese a The Couple sorvola sulla sua avventura al Grande Fratello: “Istinti hot? Non rispondo”

Antonino Spinalbese, fin dal suo ingresso a The Couple, ha catalizzato le attenzioni del pubblico e degli altri concorrenti. In tanti gli hanno chiesto lumi sulla sua esperienza al Grande Fratello, nello specifico sul rapporto con Oriana Marzoli. Chi gli ha chiesto come abbia fatto a resistere per mesi senza avere rapporti fisici, il ragazzo ha risposto dribblando.

“A questa domanda non posso rispondere ma cinque mesi e mezzo. Sono pesanti. La differenza fisica è evidente. Per un uomo è difficile. Però mi rifiuto di rispondere ad alcune domande”, ha detto il parrucchiere in una chiacchierata con una curiosissima Irma. Tra aneddoti, ricordi e curiosità, l’ex di Belen Rodriguez catalizza le attenzioni a The Couple ed è subito protagonista.

