Antonino Spinalbese “Voglio bene a Belen Rodriguez”/ “Finita anche per miei problemi”

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, storia di un amore finito, ma di un rapporto che resiste grazie alla figlia Luna Marì. “Il rapporto è legato solo ed esclusivamente a nostra figlia, anche per i nostri caratteri un po’ particolari. Siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata”, racconta l’imprenditore a Verissimo. Non nasconde di essersi preoccupato per il distacco a causa dell’esperienza al Grande Fratello Vip: “Quando sono uscito dal Gf Vip ho capito che le voglio bene e vogliamo bene alla nostra topolina. Più passa il tempo più il nostro rapporto migliorerà”.

Quando Silvia Toffanin gli chiede cosa non abbia funzionato tra loro, Antonino Spinalbese spiega che forse le cose sono andate troppo velocemente tra loro. Ma precisa: “Eravamo destinati a stare insieme in quel momento; quindi, rifarei tutto altre dieci milioni di volte. Avevamo un rapporto stupendo, ma in due momenti estremamente diversi della nostra vita. Lei aveva già fatto tutto per essere soddisfatta della sua vita, io no”.

ANTONINO SPINALBESE E BELEN RODRIGUEZ, I MOTIVI DELLA ROTTURA

Questo ha generato in lui un po’ di frustrazione. “Per amore si fa tanto, forse quando il mio malessere fisico ha determinato i miei umori purtroppo si è rotto il nostro legame”, racconta Antonino Spinalbese a Verissimo. Ma conferma di essere stato “molto innamorato” di Belen Rodriguez, “non avrei fatto altrimenti una figlia”. Dunque, ora conserva un bellissimo ricordo dell’ex. “Tendo a dimenticare le cose brutte. Nel suo caso ho solo immagini bellissime che cercherò di far vivere a mia figlia un giorno”. Antonino Spinalbese non nega di aver chiesto un parere a Belen Rodriguez prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip: “Era più un avviso. Io credo che lei forse fosse preoccupata dal distacco con Luna Marì e questo le fa onore. Era preoccupata anche da questo mondo delicato, i discorsi possono essere fraintesi. Ma io tengo i ricordi brutti per me, non avevo nulla da divulgare e poi lei è la madre di mia figlia”. Infine, le fa i complimenti: “Ci tenevo a farle sapere che l’ho trovata molto educata e le ho fatto i complimenti, anche a sua madre. Non li ho fatti ancora alla mia. Sono state magnifiche”.

