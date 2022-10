Antonino Spinalbese vs Charlie Gnocchi “Smettila di manipolarmi”/ “Non sono un idiota” duro scontro al GF Vip

Antonino Spinalbese si infuria con Charlie Gnocchi: “Non sono un idiota e…”

Antonino Spinalbese perde le staffe con Charlie Gnocchi. Nottata scoppiettante nella casa del Grande Fratello Vip dopo che Charlie aveva cercato di coinvolgere tutti i concorrenti in un gioco. Alcuni vipponi sono rimasti contrariati dalla proposta di Charlie e hanno deciso di non giocare. La decisione dei vipponi ha però fatto infuriare Charlie Gnocchi che ha cercato di spiegare agli altri le sue ragioni. Secondo lui sarebbe stato carino che ognuno raccontasse la propria storia ma gli altri lo hanno accusato di essere falso. Carolina Marconi ha accusato Charlie di essere stato imbeccato dalla produzione ma anche Antonino Spinalbese ha mostrato per la prima volta le unghie.

Durante il faccia a faccia in camera da letto nella casa del Grande Fratello Vip, Spinalbese ha sbroccato con Charlie Gnocchi e puntandogli il dito contro gli ha detto: “Eravamo in 12 sul divano potevamo giocare! Se Amaurys e Pamela non volevano giocare dovevi fermarti. Mi sembri un pirla dai. Sei un grande… ca**one! Non mi manipolare con le tue str***ate”. Poi ha proseguito intimandogli di cambiae atteggiamento nei suoi confronti: “Smettila, finiscila io non sono un idiota. Hai un modo di parlare alle persone sbagliato! Se Amaurys, George e Pamela non vogliono fare una cosa non insistere. Se ti comporti da maleducato e prepotente non avrai più nessuno con te. Smettila fai ridere, hai 30 anni più di me. Dove li hai spesi per non accettare la verità?”.

Antonino Spinalbese torna sui suoi passi. Dopo aver scoperto che Ginevra Lamborghini ha un fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha deciso di prendere le distanze. Il ragazzo si è confidato con Cristina Quaranta e in questa occasione ha affermato di essere pronto a corteggiare una nuova concorrente. Cristina gli fa notare che che una coinquilina da corteggiare Antonino l’aveva già trovata, ricordandogli il rapporto con Ginevra Lamborghini. A questo punto però Antonino Spinalbese fa una confessione choc dichiarando che in realtà non era interessato a Ginevra. “Non saremmo potuti diventare coppia” ha addirittura affermato il concorrente, raccontando di aver messo alla prova l’ex concorrente.

Come mai questo dietrofront di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip? L’ex di Belen Rodriguez sarebbe rimasto deluso dal comportamento di Ginevra che non avrebbe raccontato la verità sul suo stato sentimentale. La ragazza aveva un fidanzato che l’aspettava fuori dalla casa. Si tratterebbe di Edoardo Casella, un misterioso giovane che, in effetti, compare spesso al fianco della sorella di Elettra su Instagram. Dopo questa dichiarazioni, sul web in molti si sono scagliati contro Spinalbese lasciando intendere che avesse usato Ginevra solo per una strategia. Il fatto che stia attualmente attendendo l’ingresso di altre donne nella casa, poi, non gli ha attirato le simpatie del pubblico.











