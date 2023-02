Antonino, strategia per far fuori Oriana dal GF Vip/ Il suo piano scuote il web

GF Vip, Antonino e la strategia per far uscire Oriana

Al Grande Fratello Vip 2022, nella puntata di ieri sera, sono andate in scena nomination dall’esito esplosivo. Quattro pezzi da novanta, quattro pilastri di questa edizione sono infatti finiti al televoto e, nella prossima puntata, verrà eletto il preferito dal pubblico. Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli: il pubblico è tenuto a pronunciarsi per esprimere la propria preferenza e salvare uno di questi 4 concorrenti che, con le loro dinamiche di gioco, stanno trainando questa edizione del reality.

GF Vip: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nuova coppia?/ "Non mi frega degli altri…"

Intanto, però, l’esito delle nomination fa discutere e suscita clamore anche nella Casa. Antonino Spinalbese, in particolare, avrebbe in mente una strategia ben precisa per mandare fuori Oriana dovesse essere eletto preferito dal pubblico. Come mostrano alcuni tweet diffusi sui social dai telespettatori del Grande Fratello Vip 2022, infatti, l’hairstylist avrebbe architettato un piano. “Antonino che sta dicendo che vuole fare strategia mandando Oriana fra Nikita e Antonella per farla uscire convinto che perderebbe” si legge su Twitter.

GF Vip, la reazione alle canzoni di Sanremo 2023/ Antonino: "Marco Mengoni..."

Antonino, Antonella, Oriana e Nikita: un televoto agguerritissimo

Il prossimo televoto sarà per salvare un concorrente, dunque non per l’eliminazione. Pertanto, in caso Antonino Spinalbese verrà salvato dal pubblico del Grande Fratello Vip 2022, avrebbe tutta l’intenzione di giocare di strategia per mandare Oriana Marzoli al successivo televoto (che sarà per l’eliminazione). Quello che è certo è che sarà una votazione agguerritissima, dove le fanbase dei 4 concorrenti metteranno in campo tutta la grinta necessaria per far prevalere il proprio beniamino.

Intanto, nella puntata di ieri, a prendersi la scena è stata soprattutto Oriana Marzoli. Non solo per la furibonda litigata con Martina Nasoni, ma anche per essere stata rimproverata da Alfonso Signorini per aver sputato sulla foto di Antonino Spinalbese e aver successivamente tentato di calpestarla. L’influencer venezuelana è ormai parecchio insofferente alla presenza dell’hairstylist nella Casa, dopo i trascorsi burrascosi.

Oriana Marzoli sputa sulla foto di Antonino/ Web chiede la squalifica immediata

Antonino che sta dicendo che vuole fare strategia mandando Oriana fra Nikita e Antonella per farla uscire convinto che perderebbe#gfvip #oriele — Urania (@Urania42429753) February 14, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA