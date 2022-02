Antonio abbandona 5 figli “per soldi e una donna”/ Niente pace a C’è posta per te

La puntata di C’è posta per te del 26 febbraio 2022 continua con la storia di un padre, Antonio, che vuole recuperare il rapporto con quattro dei suoi cinque figli: Giuseppe, Giovanna, Tina, Flora e Renato. Flora è l’unica che ha un rapporto con lui, gli altri lo ignorano, pur vedendolo tutti i giorni perché abitano vicini. Lui non ha il coraggio di avvicinarsi perché sa di aver sbagliato: “Per anni mi sono dimenticato di loro”, racconta a Maria De Filippi.

Inizia il racconto della sua storia e dei motivi di questa lite: lui aveva 19 anni quando è nato suo figlio Giuseppe. Seguono altri 4 figli e una vita durissima. Va in Germania, trova lavoro ma conosce una donna più grande di 10 anni e anche più ricca che inizia a corteggiarlo.

Antonio, di fronte a tutto questo, non ci capisce più nulla a causa anche di regali importanti che la donna gli faceva. Pian piano perde la testa per questa vita e non torna in Italia per 3 anni, mandando solo soldi a casa. Quando però la moglie sale in Germania per traferirsi lì con i figli, lui li invita a non farlo, mentendo su tutto. Successivamente decide di cambiare numero, casa e dimenticare la sua famiglia in Italia, figli compresi.

Qualche tempo dopo si pente, torna in Italia e rivede i figli ma loro non vogliono più avere a che fare con lui. Dopo anni di distacco, l’uomo chiede scusa ai suoi figli (tutti tranne Renato che non ha accettato l’invito) con queste parole: “Sono qui per chiedervi perdono, anche so che per voi sono un vigliacco. Non ho mai smesso di pensarvi e voi conoscendo il mio carattere chiuso e di poche parole, sono qui davanti a tutti a chiedere il vostro perdono”. I quattro sono però molto restii a fare pace con lui, anzi volano in studio accuse e parole di disistima, soprattutto da parte del figlio maggiore. Sul finale i due arrivano anche a scontrarsi poi tutti i figli concordano nel chiudere la busta e andare via.

