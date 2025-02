Antonio Affortunato è stato eliminato da Amici 24 a un passo dal serale

Gli spoiler trapelati nelle ultime ore si sono rivelati veri: Antonio Affortunato, allievo di Deborah Lettieri ad Amici 24, è stato definitivamente eliminato. Chiamato a sostenere l’esame per il serale, Antonio si è esibito in tre coreografie, ma in tutte e tre ha ricevuto il sì soltanto della sua maestra. Per Emanuel Lo, il ballerino non è così forte da ottenere la maglia del serale: “È tutto molto scolastico, molto debole. Il suo movimento è tutto tranne che forte, la sua schiena così come le sue gambe non hanno tenuta.”, ha detto.

Stessa cosa per Alessandra Celentano, il cui no è stato senza alcuna replica: “Per me è un no netto. No dinamica, piede rigido e buttato. Non sei assolutamente pronto e non potrei mai cambiare idea, non ci siamo proprio. Io non cambierò idea dunque è inutile perdere tempo!”

Le parole dell’allievo dopo l’eliminazione da Amici

Di fronte a questi giudizi, Deborah Lettieri non ha potuto far altro che accettare che il suo allievo fosse definitivamente eliminato. Antonio ha quindi lasciato Amici 24, non prima di dare la sua opinione ai professori che lo hanno bocciato: “Mi dispiace non aver trovato la chiave per arrivare a livello comunicativo. Però non mi sento così tanto scarso, non posso smettere di credere in quello che ho. So che mi è servito tanto stare qua e non voglio viverla come un fallimento, perché ho imparato tanto. Mi spiace solo che non c’è modo di riprovarci e capita una sola volta nella vita.” Ora che sia lui che Mollenbeck sono stati eliminati, resterà da scoprire quale sarà il destino per gli altri allievi in maglia rossa.

