Nelle ultime settimane c’è fermento nella scuola di Amici 24 soprattutto dopo l’esame di ammissione indetto dalla maestra Alessandra Celentano. Quest’ultima ha ribaltato le carte in tavola in vista del serale mandando nel panico moltissimi degli allievi della scuola di Canale 5. Infatti, sono state ben due le proposte della professoressa: la prima quella di ammettere al serale solo coloro che hanno ricevuto i tre sì da tutti i coach, mentre la seconda, quella di eliminare ben sette concorrenti, che non meritano di passare alla seconda fase del talent e tra di loro parrebbe esserci Antonio Affortunato.

Durante il daytime della puntata di martedì 18 febbraio 2025 abbiamo assistito all’eliminazione di Mollenbeck, dato che tutti gli allievi non hanno fatto il suo nome per farlo continuare del talent. Nelle ultime ore, però, è spuntato uno spoiler enorme: secondo le indiscrezioni Antonio Affortunato ha dovuto lasciare il programma. A far uscire la notizia è stata Giulia Stabile che sbagliando ha pubblicato delle storie su Instagram facendo girare la notizia, e a nulla è servita la cancellazione delle foto: il danno è stato fatto.

Antonio Affortunato eliminato da Amici 24? Fuori anche Mollenbeck!

Pare che la puntata di Amici 24 sia finita con l’eliminazione di Antonio Affortunato che secondo gli spoiler di Giulia Stabile non avrebbe passato l’esame. Nelle sue storie, la ballerina ha postato una foto dei famosi banchi dello studio dove si vedeva un posto vuoto per Mollenbeck e Antonio. Subito i fan si sono dati una risposta sulla prossima eliminazione, rassegnati a dire addio anche al ballerino dalla scuola di Canale 5. Giulia è stata poi costretta ad eliminare la sua storia anche se ormai i follower avevano ricevuto il super spoiler da parte della stessa.

In ogni caso ci sono anche fan estremamente felici di questa notizia. Vista l’eliminazione di Antonio Affortunato, vuol dire che gli altri concorrenti sono ancora tutti in gara con la speranza di partecipare al serale che inizierà da marzo in poi. Sicuramente, domenica vedremo la puntata in cui tutto verrà svelato, mentre venerdì ci saranno come di consueto le anticipazioni di Amici 24 e si scopriranno tutte le novità! Bisogna precisare che lo spoiler di Giulia Stabile è stato fatto in modo ingenuo e la ragazza si è prontamente resa conto dell’errore cancellando la storia.