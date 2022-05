Antonio Aiello, chi è vita privata/ Pubblicato il suo nuovo singolo Paradiso

Antonio Aiello è stato uno dei cantanti in gara dello scorso Festival di Sanremo 2021 dopo aver conquistato tutte le classifiche durante la precedente estate con il suo singolo intitolato “Arsenico” Il cantante in passato aveva già provato ad approdare sul palco dell’Ariston nel 2011 all’interno della sezione Nuove Proposte.

Tra le influenze del cantante ci sono sicuramente l’R&B e i grandi artisti della musica italiana. Il cantante si è appassionato fin da subito alla musica iniziando a studiare pianoforte e violino per poi passare al canto. Nel 2012 il cantante ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo con un esibizione nella trasmissione “Di che talento sei” condotta da Maurizio Costanzo.

Antonio Aiello dall’Australia al palco di Sanremo

Antonio Aiello per cercare di diventare un artista sempre più completo ha deciso di partire alla volta dell’Australia alla ricerca di contaminazioni musicali diverse. Trasferitosi a Sydney il cantante suona in una band in cui propone brani italiani e inglesi. Da qualche giorno il cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Paradiso”.

Aiello è molto riservato sulla sua vita privata. Il cantante ha un profilo Instagram seguito da circa 307mila follower e preferisce rimanere molto riservato sulla sua vita privata condividendo con i suoi fan solo foto inerenti alla sua musica per rimanere sempre in contatto con tutti i suoi fan.

