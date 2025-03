Chi è Antonio Albanese, attore e regista: il successo con Cetto La Qualunque

Anche Antonio Albanese è tra gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di questa sera di Che Tempo Che Fa. Chi è Antonio Albanese? L’attore e regista milanese di origine siciliana è nato a Pesaro il 10 ottobre del 1964 ed ha dunque 58 anni. Ha iniziato la sua carriera all’inizio degli anni ’80 su Onda Radio Olginate e su Radio Cristal di Lecco e poco dopo frequenta la scuola d’arte drammatica di Paolo Grassi di Milano. Il debutto nel mondo dello spettacolo, tuttavia, avviene nel 1992 al Maurizio Costanzo Show dove porta i personaggi di Alez Drastico ed Epifanio.

Lorella Cuccarini, chi è: dai varietà ad Amici/ "Sto vivendo la mia rinascita in tv"

Antonio Albanese con la sua ironica pungente ed il suo sarcasmo porta in scena personaggi che sono delle vere e proprie parodie dell’italiano medio. Dopo il successo con Mai Dire Gol debutta al cinema nel 1996 come attore e regista di Un uomo di acqua dolce a cui seguiranno La fame e la sete, La lingua del santo, La seconda notte di nozze. A consacrarlo, però, è il personaggio di Cetto La Qualunque, Antonio Albanese in una recente intervista ha rivelato che il suo personaggio pur nascendo come una parodia dei politici è finito ad essere molto più onesto e moderato dei politici di oggi e forse è per questo che mantiene intatto il suo successo.

Silvio Testi, chi è il marito di Lorella Cuccarini/ "Mi ha chiesto di sposarlo dopo sei mesi insieme"

Antonio Albanese, chi è l’attore e regista: ex moglie, compagna figli ed il dolore per la morte della mamma Maria Assunta Cerami

Per quanto riguarda la vita privata di Antonio Albanese, nato in una famiglia di operai ha un fratello, Ignazio, ed una sorella Anna. Nel gennaio scorso Maria Assunta Cerami, mamma di Antonio Albanese, è morta all’età di 91 anni. L’attore e regista è stato sposato con Cristina, una donna di cui si hanno poche informazioni e dalla loro unione è nata la figlia Beatrice. Successivamente si è legato a Maria Maddalena Gnudi, commercialista lontana dal mondo dello spettacolo ed i due hanno un figlio Leonardo. “Ho lavorato duramente, qualche sacrificio l’abbiamo fatto, ma quando ami così tanto il tuo lavoro e riesci a trasmettere un sorriso, non c’è niente di meglio. E poi penso di essere un buon padre per i miei figli” ha confessato l’attore.