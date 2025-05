Nel corso della sua lunga vita ricca di colpi di scena, Iva Zanicchi ha vissuto un primo matrimonio con Antonio Ansoldi, prima di sposare Fausto Pinna, il suo grande amore scomparso neanche un anno fa. Ma anche la relazione con Antonio Ansoldi ha ricoperto un ruolo importante nel cuore dell’Aquila di Ligonchio, che più volte in passato ha preso la parola sull’uomo con il quale ha vissuto anche un matrimonio ufficiale, poi naufragato. Rievocando alcuni momenti trascorsi vicino ad Antonio Ansoldi durante il loro matrimonio, Iva Zanicchi aveva rivelato: “Mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”.

Lolette e Giuseppe, chi sono i genitori di Carlo Conti?/ "Babbo è morto quando ero molto piccolo"

Dal matrimonio tra Antonio Ansoldi e Iva Zanicchi del 1967 nacque la figlia Michela, che ha poi reso nonna la cantante in due occasioni. In una vecchia intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Iva Zanicchi ha parlato anche di un matrimonio sbagliato, che non avrebbe mai voluto celebrare.

Antonio Ansoldi e il matrimonio con Iva Zanicchi, la cantante: “E’ stata una cosa triste della mia vita”

Soffermandosi sul legame poi svanito con l’ex marito Antonio Ansoldi, Iva Zanicchi ha raccontato di aver vissuto un matrimonio sbagliato con l’uomo, nonostante dalla loro unione sia poi nata la figlia Michela, sempre molto vicina alla cantante nel corso degli anni. Sempre in una precedente intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Iva Zanicchi aveva raccontato: “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così e questa è una delle cose tristi della mia vita” le parole dell’Aquila di Ligonchio che ha poi trovato la felicità al fianco di Fausto Pinna.

Nicola de Marinis e Cristina Zambon, chi sono genitori Achille Lauro/ Il rapporto difficile con il padre

Antonio Ansoldi, scomparso nel 2020, decise di seguire le orme del padre nel campo discografico, lavorando a stretto contatto con l’uomo per diversi anni. Anche da qui venne fuori una chimica artista con Iva Zanicchi, poi divenuta sua moglie.