Antonio Ansoldi, ex marito di Iva Zanicchi: chi è? Produttore discografico, ha sposato la cantante nel 1967. Quasi vent'anni dopo, l'addio

Iva Zanicchi si è sposata solamente una volta, con Antonio Ansoldi. Nonostante abbia poi avuto una lunghissima relazione con Fausto Pinna, durata quarant’anni, non è più convolata a nozze dopo aver sposato il papà di sua figlia Michela. Iva, con Antonio Ansoldi, l’uomo sposato nel 1967, ha avuto la sua unica figlia, Michela. Ma chi era l’ex marito di Iva Zanicchi, scomparso purtroppo nel 2020? L’uomo ha lavorato per una vita nel mondo della musica, come produttore: era infatti il figlio di Ines, la donna che ha poi sposato Giovanni Battista Ansoldi, imprenditore e fondatore della casa discografica Ri-Fi.

Antonio Ansoldi, l’ex marito di Iva Zanicchi, venne riconosciuto come suo figlio da Giovanni Battista Ansoldi, che gli diede il suo cognome, trattandolo per tutta la vita come se fosse suo figlio, dandogli anche l’opportunità di fare strada nella casa discografica Ri-Fi. Dopo essere stato nominato direttore artistico della casa discografica del papà adottivo, infatti, Tonino ha avuto il merito di scoprire tanti giovani talenti. Tra questi anche Iva Zanicchi, che negli anni della loro collaborazione vinse per ben tre volte il Festival di Sanremo, portando una fortuna incredibile alla casa discografica.

Chi è Antonio Ansoldi, ex marito di Iva Zanicchi: la separazione nel 1985

Dopo venti anni insieme, Antonio Ansoldi è diventato l’ex marito di Iva Zanicchi: i due, infatti, sono arrivati alla rottura nel 1985. I motivi della loro separazione tra la cantante e il produttore a lungo a suo fianco anche dal punto di vista professionale, non sono mai stati resi noti davvero: la cantante, infatti, ha sempre voluto preservare la figlia Michela, non raccontando nel dettaglio quanto fosse accaduto con il papà. Quel che è certo è che dopo quella storia, terminata nel 1985, Iva ha cominciato subito una relazione con Fausto Pinna, rimasto al suo fianco per quarant’anni.

A quanto pare però la loro storia era ormai logora, ma non è chiara la ragione di questa rottura. Qualche tempo fa ne ha parlato la cantante: “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così, questa è una delle cose tristi della vita”. A quanto pare, dunque, nonostante l’affetto, tra i due l’amore non avrebbe retto. Antonio, detto Tonino, è scomparso nel 2020: un grande dolore soprattutto per Michela, la figlia nata dall’amore con Iva Zanicchi.