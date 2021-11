Antonio Ansoldi, ex marito Iva Zanicchi/ “E’ una delle cose tristi della mia vita”

Antonio Ansoldi, detto Toni, è l’ex marito di Iva Zanicchi. Un matrimonio però rinnegato dall’aquila di Ligonchio che parlando dell’ex marito ha rivelato: “non avrei dovuto sposare mio marito. Non si doveva meritare un matrimonio così, e questa è una delle cose tristi della mia vita”. La cantante, infatti, durante un’intervista ha confessato di non essere mai stata innamorata di Tonino che ha sposato nel 1967. Eppure dal loro matrimonio è nata Michela Ansoldi, la sola ed unica figlia della regina della canzone italiana. Una unione non proprio felice quella tra la cantante e il figlio di Gianbattista Ansoldi, fabbricante di materiali discografici e produttore.

Il matrimonio fra Antonio Ansoldi e Iva Zanicchi si è concluso dopo alcuni anni, ma dalla loro unione è nata una figlia di nome Michela. Un rapporto altalenante quello tra mamma e figlia come ha raccontato proprio la cantante: tutti gli anni andavo via un mese, io non l’ho mai vista piangere. A 18 anni compiuti, però, mi svelò che aveva sofferto tantissimo la mia assenza. Ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro perché volevo proteggerla, ora cambierei tutto”.

Iva Zanicchi e l’ex marito Antonio Ansoldi: oggi sono in ottimi rapporti

Nonostante tutto però Iva Zanicchi e Antonio Ansoldi non hanno mai annullato la loro unione. Il matrimonio, infatti, è rimasto formalmente valido. A spiegare il perchè di questa decisione è stata proprio l’aquila di Ligonchio che ha rivelato: “non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta, potevo annullarlo ma non l’ho fatto”. La coppia, anche se oramai da tantissimi anni non sono più marito e moglie, sono in ottimi rapporti.

Oggi la cantante è felicemente innamorata del compagno Fausto Pinna con cui è legata da tantissimi anni. Un compagno di vita con cui condivide gioie e dolori.



