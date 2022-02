Antonio Ansoldi, ex marito Iva Zanicchi/ “Non si meritava un matrimonio così”

Antonio Ansoldi, chi è l’ex marito di Iva Zanicchi?

Antonio Ansoldi, scomparso nel 2020, è stato il marito di Iva Zanicchi. Nato a Taranto nel 1934, figlio di Giovan Battista Ansoldi, nel 1979, a seguito dell’improvvisa morte del padre, diventò direttore artistico della Ri-fi, casa discografica che aveva sotto contratto Franco Simone, Cristiano Malgioglio, Memo Remigi, I Califfi, Tony Dallara, la stessa Zanicchi e molti altri. Ansoldi e l’Aquila di Ligonchio si sono sposati nel 1967 e hanno avuto una figlia, Michela. “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così, questa è una delle cose tristi della vita”, ha detto la Zanicchi a Paola Perego nel programma “Non disturbare”, commentando la fine del suo matrimonio. La cantante è legata da più di 30 anni a Fausto Pinna: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in Chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l’ho fatto”, ha detto a Silvia Toffanin a “Verissimo”

Luca e Virginia Catellani, figli Michela Ansoldi/ La nipote sulle orme di nonna Iva

Antonio Ansoldi: la morte nel 2020

La figlia Michela ha reso Antonio Ansoldi e Iva Zanicchi nonni di due nipoti: Luca nato nel 1998 e Virginia nata nel 2003. Antonio Ansoldi, detto “Tonino”, è scomparso nel settembre 2020. Memo Remigi, artista della Ri-Fi, ha così ricordato il discografico aveva scommesso sulla sua canzone “Innamorati a Milano: “Se n’è andato anche Tonino Ansoldi, il mio primo discografico della Rifi Record. È stato lui ad ascoltare la mia canzone “Innamorati a Milano”nel lontano 1964 e a decretarne anche il successo nel tempo. Mi ricordo ancora le sue parole dopo averla ascoltata: Caro Memo, con questa canzone non scalerai le classifiche ma sicuramente diventerà un classico della musica leggera che durerà nel tempo anche quando noi non ci saremo più! Beh, Tonino, avevi ragione! Grazie Tonino! Ti devo tanto”.

