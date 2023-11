Antonio Bellavista: “Calcioscommesse? Io squalificato a vita, nelle big tanti benefici”/ “Pene senza sconti”

Antonio Bellavista, ex calciatore del Bari squalificato nel 2011 per il calcioscommesse, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno, ha parlato dei nuovi casi che hanno sconvolto la Serie A e non solo. “Ho chiesto alla Figc due volte la grazia perché voglio tornare nel mondo del calcio. Non credo sia giusto che chi gioca nel Bari non debba avere sconti e chi invece si trova in una big si appelli a queste cose per ottenere benefici. Esistono delle pene? Si applichino senza sconti”.

Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, rispettivamente tesserati con la Juventus e con il Newcastle, rimarranno infatti lontani dal campo per meno di un anno. Intanto, però, dovranno sottoporsi all’assistenza necessaria contro la ludopatia. “Non so se effettivamente abbiano questa patologia e a loro va comunque la mia solidarietà. Dico solo che chi sbaglia deve pagare. Non dovrebbero esserci scorciatoie. La situazione in cui mi trovai coinvolto io era sicuramente più grave, ma questo non significa irrogare pene ridicole”.

Antonio Bellavista: “Calcioscommesse? Io squalificato a vita, nelle big tanti benefici”. Il caso

La vicenda di calcioscommesse in cui rimase direttamente coinvolto Antonio Bellavista è una delle più note, poiché coinvolse, oltre alla giustizia sportiva, anche le Procure di Cremona, Bari, Napoli e Genova. Nel mirino degli inquirenti finì in particolare il derby tra Bari e Lecce del maggio 2011, che risultò truccato. La FIGC decise di radiare a vita il calciatore.

“Ho chiesto due volte la grazia perché voglio tornare nel mondo del calcio. Molti giocatori che hanno confessato di aver truccato le partite hanno ripreso a giocare dopo poco tempo e a livelli alti. Ci sono stati, e ci sono ancora, due pesi e due misure: i calciatori di squadre importanti alla fine passano per innocenti e vengono aiutati, quelli delle piccole invece devono scontare tutto fino alla fine. Questa non mi sembra giustizia“, ha ribadito.

