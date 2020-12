ANTONIO BORZA INNAMORATO DI SOPHIE CODEGONI, UOMINI E DONNE/ “Le follie…”

Antonio Borza abbatte tutti i muri e dichiara i sentimenti che prova per Sophie Codegoni ammettendo di essere innamorato di lei. “Ho bisogno di parlarti prima della puntata”, esordisce interrompendo l’esterna con Giorgio. “Hai davanti un ragazzo innamorato. Non aver paura di ferirmi perché so a cosa vado incontro”, aggiunge il corteggiatore. Sophie, pur essendo lusingata dalla dichiarazione di Antonio, afferma di non provare le stesse cose. “Probabilmente mi sono tolto un peso e l’ho messo addosso a lei”, spiega poi in studio mostrandosi più sereno e leggero. “In amore si fanno anche follie”, aggiunge ancora Antonio che ha deciso di giocarsi tutte le carte pur di riconquistare posizioni nel cuore di Sophie (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANTONIO BORZA SI DICHIARA A SOPHIE CODEGONI

Antonio Borza è innamorato di Sophie Codegoni. A dichiararlo, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, sarà proprio il corteggiatore che spiazzerà la giovane tronista del programma di Maria De Filippi con un’inaspettata quanto spiazzante dichiarazione d’amore. Antonio, dopo essere stato messo in discussione da Sophie che, più volte, ha sottolineato di non gradire i suoi “atteggiamenti arroganti e presuntuosi” nei confronti di Matteo e Giorgio, gli altri corteggiatori che sta conoscendo, esortato da Sophie che ha ammesso di essere molto interessata a lui pur non fidandosi, ha deciso di giocarsi tutte le carte per conquistare il cuore della Codegoni e, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, oggi ci sarà il colpo di scena.

ANTONIO BORZA INTERROMPE L’ESTERNA DI GIORGIO E SOPHIE CODEGONI

Antonio Borza, non essendo stato portato in esterna da Sophie Codegoni, ha deciso di non restare in panchina in attesa di un’esterna, ma di agire presentandosi in esterna. Peccato, però, che abbia interrotto l’esterna di Sophie con Giorgio. La tronista, inizialmente infastidita dal suo atteggiamento, ha deciso di concedergli del tempo e, durante il confronto con il corteggiatore, resterà senza parole di fronte alla dichiarazione d’amore del suo corteggiatore. In studio, la confessione di Antonio porterà delle conseguenze. Non mancheranno, infatti, le discussioni con Matteo e Giorgio. Come reagirà, invece, Sophie di fronte alla dichirazione d’amore di Antonio?



