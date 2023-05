Antonio Caliendo, marito Alessandra Canale/ “Amiamo le cose semplici”

Antonio Caliendo, chi è il marito di Alessandra Canale

Alessandra Canale sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 17 maggio, di Oggi è un altro giorno. Alessandra Canale celebre annunciatrice Rai, dal 1983 al 2003 e nuovamente dal 2010 al 2016, ha avuto una relazione con l’imprenditore Amedeo Matacena, dal quale nel 1995 ha avuto il figlio, Amedeo junior. Nel 2013 la Canale si è sposata col procuratore sportivo Antonio Caliendo. Classe 1944, Caliendo ha iniziato a lavorare come agente della De Agostini per poi aprire una casa editrice, con cui ha inventato i diari scolastici dedicati allo sport. Il 16 dicembre 1977 è diventato procuratore di Giancarlo Antognoni, dando inizio alla sua carriera di “agente di calciatori”.

Opera sua il passaggio di Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus nel 1990: “In quella trattativa ho avuto a che fare io da solo con il presidente Berlusconi, il presidente Gianni Agnelli, Montezemolo, Pontello; poi dall’altra parte c’era il pubblico fiorentino e il giocatore che erano contrari a qualsiasi trasferimento. Ho dovuto combattere su tutti i fronti ed è stato difficilissimo e per sei mesi non è uscita una parola fuori, nessuno sapeva niente”, ha raccontato a CalcioNews24.

Antonio Caliendo e Alessandra Canale: il matrimonio nel 2013

Antonio Caliendo e Alessandra Canale si sono sposati il 20 dicembre 2013. La doppia cerimonia, prima in Comune e poi in Chiesa, si è tenuta a Montecarlo nella cappella di Santa Teresa di Lisieux. La coppia è convolata a nozze dopo 8 anni insieme. La celebre annunciatrice tv è stata accompagnata all’altare dal figlio Amedeo Jr. “Antonio, da gran signore, l’ha prima chiesto a mio figlio Amedeo, poi un giorno mi ha portato in Comune e lì mi ha detto di volermi sposare. Le cerimonie sono state intime: io e Antonio amiamo le cose semplici, non volevamo feste con seimila invitati”, ha raccontato Alessandra Canale al settimanale DiPiù Tv. Ospite “Unomattina in famiglia”, la Canale è stata chiamata anche a esprimere la propria opinione sui sentimenti in età adulta: “Si prova un amore più consapevole. Invece, quando si è giovani, ci sono impeto e passione. Tuttavia l’amore è amore: non conosce colore, non conosce razza. Le gioie si moltiplicano e i dolori si dimezzano, quando c’è l’amore”.

