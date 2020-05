Antonio Candela, arrestato commissario Covid Sicilia/ Corruzione in appalti sanità

Pubblicità

Antonio Candela, coordinatore dell’emergenza Coronavirus in Sicilia, è stato arrestato ed è attualmente ai domiciliari con l’accusa di corruzione. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe intascato tangenti per diverse centinaia di migliaia di euro. L’inchiesta è partita dalla Guardia di Finanza che indagava su alcuni appalti pubblici milionari sulla sanità. Come rammenta Fanpage.it, Candela è stato commissario straordinario e direttore generale dell’Asp 6 di Palermo prima di diventare coordinatore dell’emergenza Covid nella regione Sicilia. Proprio per alcune gare indette dall’Asp di Palermo sarebbe stato coinvolto in un giro di mazzette. L’inchiesta ha acceso i riflettori su appalti per 600 milioni di euro che coinvolgono manager regionali, faccendieri e imprenditori. Nelle passate ore sono state eseguite 12 misure, tra cui una a carico del manager dell’Asp di Trapani, nell’ambito dell’inchiesta denominata “Sorella Sanità”. Le indagini in atto si sono concentrate nel dettaglio su 4 procedure ad evidenza pubblica, da condotte di turbativa e aggiudicate a partire dal 2016 per un valore di 600 milioni di euro.

ANTONIO CANDELA, ARRESTATO COMMISSARIO COVID IN SICILIA

In riferimento all’inchiesta che ha visto il coinvolgimento del manager Antonio Candela, la Guardia di finanza parla di “spregiudicate condotte illecite”, che garantivano “l’arricchimento personale dei pubblici ufficiali infedeli e dei loro intermediari”, applicando un tariffario che era intorno al 5% del valore della commessa. Attraverso tali condotte, spiegano ancora i militari delle fiamme gialle, veniva garantito un arricchimento personale dei pubblici ufficiali e dei loro intermediari, con “l’applicazione di un tariffario che si aggirava intorno al 5% del valore della commessa aggiudicata”. Secondo gli inquirenti i vincitori delle gare “erano consapevoli e partecipi delle dinamiche criminali, dalle quali traevano un vantaggio che avrebbe remunerato nel tempo il pagamento delle tangenti”. Candela, coinvolto nell’inchiesta, era stato nominato lo scorso 12 marzo dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per il ruolo di coordinatore della struttura regionale per l’emergenza Coronavirus ed aveva il compito di fare da tramite tra l’assessore alla Salute Ruggero Razza e le strutture pubbliche. Stando a quanto sottolineato dal gip, Candela si “atteggiava a strenuo paladino della legalità”, ma gli inquirenti ritengono che sia a capo di uno dei centri di influenza emersi dall’inchiesta.



