Antonio Candreva e Allegra Luna/ Nato Romero, la compagna del giocatore ha partorito il 2°figlio dopo Bianca

È nato Romeo, il secondo figlio di Antonio Candreva e Allegra Luna. Si chiama Romeo e trova felicissimi oltre ai genitori anche la sorellina Bianca. A darne l’annuncio sono stati proprio il calciatore della Sampdoria e sua moglie tramite Instagram, pubblicando la manina del bimbo tra le loro due. Il commento è semplice, ma efficace: “Romeo Nostro”. Il bimbo nasce dunque in un momento storico molto particolare che i suoi genitori gli racconteranno una volta che sarà grande. L’augurio è che questa splendida notizia possa di fatto portare un sorriso a tutta la famiglia Candreva che negli ultimi anni ha vissuto un po’ di altalene di emozioni anche in seguito alla recente morte del papà.

La nascita di Romeo è per Antonio Candreva la fine di un momento non facilissimo e la voglia di puntare al futuro con maggiore ottimismo. Il secondogenito è nato in un momento della sua carriera dove il calciatore è riuscito finalmente a rilanciarsi con la maglia della Sampdoria, dopo alcune stagioni complicate all’Inter. Un’annata nella quale spera di conquistarsi magari una maglia per l’Europeo a fronte di un’altra storia che quando il bimbo sarà grande potrà raccontargli con l’affetto che solo un genitore sa dare.

