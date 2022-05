Antonio Caprarica, chi è/ Storico inviato a Londra, appassionato della royal family

Antonio Caprarica: inviato Rai a Londra

Antonio Caprarica, giornalista e scrittore, è stato uno dei principali inviati della Rai. Nato a Lecce nel 1951, si è laureato in filosofia all’Università La Sapienza di Roma, Caprarica e si appassiona al giornalismo. Dopo aver lavorato nella carta stampata, è approdato alla Rai nel 1988: “Fui assunto in Rai da Biagio Agnes, un grande uomo di televisione e il mio primo servizio importante fu dall’Afghanistan, dove fui inviato a coprire la ritirata dei russi da Kabul. Noi della Rai fummo gli unici a salire sui carri armati sovietici, per cui il nostro reportage venne ripreso da tutte le televisioni europee”, ha raccontato il noto giornalista sul sito Cooperazione. Dopo l’Afghanistan, ci fu l’Iraq, il Medio Oriente, Mosca, ma non c’è dubbio che la carriera di Antonio Caprarica è caratterizzata dagli anni trascorsi a Londra come inviato, prima dal 1997 al 2006 e poi dal 2010 al 2013. “Ho sempre considerato l’Inghilterra come la mia seconda patria, perché l’ho conosciuta da giovanissimo. Il mio primo viaggio nel Regno Unito risale a quando avevo 14 anni: i miei genitori mi ci spedirono per imparare l’inglese”, ha ricordato Caprarica.

Antonio Caprarica e la monarchia inglese

Antonio Caprarica è un grande conoscitore della monarchia inglese, a cui ha dedicato molti dei suoi libri: “Mi ha sempre appassionato e incuriosito quella che può sembrare una contraddizione, cioè un Paese che è tra i più avanzati del mondo che convive benissimo con una istituzione apparentemente anacronistica come la monarchia”, ha detto su Cooperazione. Lo scorso anno, in occasione dei 95 anni della regina Elisabetta II, Caprarica ha scritto il libro: “Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti”, in cui ripercorre l’intera esistenza della sovrana: dall’infanzia all’incontro con Filippo, dall’incoronazione alle innumerevoli crisi di corte. L’ultimo libro del royal-watcher, “E non vissero per sempre felici e contente. 50 principesse fuori fiaba”, racconta la vita di cinquanta principesse che non hanno vissuto il celebre “per sempre” delle store. Immancabile, Lady Diana.

